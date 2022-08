Murió Benjamín, el niño que esperaba un doble trasplante

Fuentes de salud informaron hace minutos el fallecimiento del Benjamín Arce, el pequeño de 12 años que esperaba un trasplante de pulmón. El niño oriundo del departamento de San Martín padecía EPOC posviral y una infección agravada que le afectó el funcionamiento de su capacidad respiratoria. Había sido trasladado desde el Hospital Notti hacia el Hospital Italiano y se encontraba a la espera de un trasplante que debido a la gravedad del cuadro no pudo concretarse.

La familia del niño había viralizado el caso a través de las redes sociales solicitando el traslado hacia el Hospital Garrahan ubicado en Buenos Aires donde se realizan esas intervenciones de alta complejidad pero su cuadro se agravó y falleció cerca del mediodía. El EPOC posviral, es una enfermedad que afecta severamente las vías aéreas y los pulmones. La misma ocurre como consecuencia de una secuela causada por una infección respiratoria aguda que el niño sufrió en los primeros años de su vida.

"Mi hijo necesita con extrema urgencia un trasplante de pulmón y en este momento un pulmón artificial porque sus pulmones no están oxigenando la sangre. Ese aparato solo está en Buenos Aires pero mi hijo está tan grave que no se puede trasladar...pido a las autoridades que me ayuden a trasladar todo para operar a mi hijo acá", había manifestado Johana, la mamá del niño a través de una publicación que se viralizó y movilizó a toda la sociedad mendocina.

Desde el Hospital Humberto Notti habían comunicado que esperaban autorización para la implementación de la cirugía ECMO que consiste en la colocación de una membrana externa que reemplaza a los pulmones y resulta el paso previo a un trasplante, para luego ingresarlo en la lista de espera. El día de ayer el niño fue derivado al Hospital Italiano para dicha intervención que no pudo realizarse debido a la gravedad del cuadro.