La "odisea" de miles de personas para cruzar por el Paso Internacional Cristo Redentor

Angustiantes esperas que se extendieron en plena cordillera de Los Andes por más de seis horas, baños sucios y sin agua; escaso personal para realizar trámites, autos y camionetas entremezclados con camiones y una larga fila de vehículos que avanzaban a paso de hombre en plena tarde, fueron solo una parte de las situaciones que vivieron miles de personas que hoy intentaron pasar a Chile desde Mendoza.

De hecho, para quienes que allí se encontraban esperando el avance de los autos para poder llegar al sector de la aduana del lado Argentino y así poder realizar sus trámites migratorios, las situaciones vividas fueron estresantes al extremo. Por eso, las quejas no tardaron en hacerse oír tras la apertura del Paso Internacional Cristo Redentor, que se concretó a las 10 de la mañana, tras cuatro días de cierre a causa de las intensas nevadas. Del lado chileno, es decir, para ingresar a la provincia, las demoras también fueron motivos de quejas.

Leonor Boehler (56) junto a su esposo y unos amigos, tenían pensado retornar de visita a tierra chilena después de dos años de postergaciones. El ansiado viaje al fin se concretó pero hasta el momento les ha implicado más tragos amargos de lo previsto. Mientras ya se encontraba del lado chileno recién después de las 19.30 de hoy, la mujer compartió las situaciones vividas antes de transitar por el Paso Internacional Cristo Redentor.

Baños sin agua y sucios

En nombre de quienes allí se encontraban esperando el avance de los vehículos para efectuar su registro y continuar en dirección a Chile, la mendocina detalló que, junto a cientos de personas, ella debió soportar la larga espera con todas las molestias que esa situación implica. De acuerdo a las imágenes compartidas a este medio, la fila de autos se extendió al menos, hasta la zona de Los Penitentes. Lo peor de todo fue que al llegar a la zona de la aduana, el baño habilitado no tenía agua y se encontraba en un deplorable estado de suciedad. "Hay unas chicas muy amables que estaban limpiando como podían pero sin agua. Tenían que escurrir el trapo de piso en el mismo lavamanos donde en teoría deberíamos higienizarnos. Yo me pregunto, ¿dónde están las medidas de higiene? ¿se olvidaron de la pandemia?", destacó la mujer que no dudó en compartir un video donde se comprueba esa situación.

Leonor destacó además que al llegar a la cabina para realizar el trámite aduanero y continuar el viaje hacia el país vecino, había solo dos personas atendiendo. Por eso, aclaró, los tiempos se extienden de una manera exorbitante con el riesgo que implica de que se aproxime la noche en la zona y haya autos aún intentando pasar con sus familias a bordo. Ya habiendo logrado realizar los trámites del lado chileno, la mujer aclaró que a diferencia de Mendoza, allí, tanto la atención como la higiene de los baños son ejemplares. "La única diferencia es que del lado argentino no se ve voluntad de mejorar las cosas; esa es la realidad; porque no costaría mucho mejorar los servicios básicos", expuso Leonor.

La explicación oficial

Desde la Jefatura de Frontera del Ministerio del Interior recordaron que desde hace cuatro días el Paso Internacional Cristo Redentor debió ser cerrado como consecuencia de las intensas nevadas. Aclararon que desde hoy a las 10 se dispuso la reapertura debido a que las condiciones climáticas son favorables. De acuerdo a funcionarios de esa área, el tiempo de espera del lado argentino para transitar a Chile ronda las dos horas, en tanto que para quienes regresan desde el país trasandino hacia Mendoza, se estima una demora similar. "A las 18 se cerró el tránsito en dirección a Chile desde Uspallata", explicaron y recordaron que desde el próximo 1 de septiembre se reiniciará la aplicación del Sistema Integrado de Aduanas, de manera que el tránsito desde y hacia Chile y viceversa será más ágil para quienes se desplacen tanto en sus vehículos particulares como en camiones.

El objetivo es retornar a la situación anterior a la pandemia, de manera que quienes vayan en camino a tierra chilena realicen un solo trámite aduanero en el complejo Los Libertadores, en tanto que quienes hagan el camino inverso (es decir, desde Chile hacia Argentina), deberán efectuar la presentación de la documentación requerida en Horcones y no en ambas aduanas como lo es en la actualidad. "De este modo se logrará reducir mucho el tiempo de espera", detallaron desde el área a cargo de la administración del Paso Internacional Cristo Redentor.