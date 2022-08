Paro ferroviario por la brutal agresión a un maquinista

Este domingo, pasado el mediodía, una formación del tren Roca arrolló a dos menores en la estación Bosques, cerca de Florencio Varela. Uno de los pequeños murió, mientras que el otro se encuentra en estado grave. Tras el accidente, familiares y vecinos atacaron al maquinista del tren y La Fraternidad anunció un paro de 24 horas -aunque ya adelantaron que podría extenderse- para este lunes por tiempo indeterminado.

Tras el accidente en la vía Quilmes del Roca, desde la empresa Trenes Argentinos emitieron un comunicado al respecto: "Trenes lamenta el accidente y lo que pasó con el maquinista, que ya tuvo la asistencia correspondiente en estos casos. En estas situaciones, los conductores son relevados en el lugar y reciben la atención necesaria".

En la tarde del domingo, el sindicato de La Fraternidad que aglutina a los conductores de las líneas ferrocarrileras, resolvió llamar a una medida de fuerza desde hoy sin horario definido para su terminación. La decisión se da luego del linchamiento que sufrió el maquinista de la formación, a quien se vio consternado por toda la situación y que no contó con asistencia de efectivos de seguridad.

"Por las agresiones que sufrieron hoy los compañeros y por falta de seguridad, los conductores, de la Fraternidad-Línea Roca, llevamos a cabo un paro por tiempo indeterminado con posibilidad de que la medida se extienda a nivel nacional. El mismo es a partir de las 00:00 del 15 de agosto, sin trenes ramal roca", informó el sindicato mediante un comunicado.

Tragedia en Bosques

Según informó Trenes Argentinos, a las 14.01 del domingo, la formación del Ferrocarril Roca arrolló a un niño que "cruzó intempestivamente las vías y el conductor no pudo reaccionar". La empresa aclaró que el accidente ocurrió en una zona de cerramientos a los lados de la vía. Estos cerramientos cumplen un rol de contención para que los cruces sean ordenados, pero muchas veces se abren clandestinos que ponen en riesgo la vida a los peatones, según explicaron en el informe.

La policía reveló a los medios de comunicación que, en principio, el accidente fue inevitable y que el maquinista no alcanzó a frenar. A pesar de esto, familia y vecinos agredieron brutalmente a conductor de la formación, le robaron y el pudo escaparse con el apoyo de personas ajenas a la situación y que lo acompañaron mientras el transitaba el shock y repetía que no era su culpa.

"Me afanaron y me c... a palos. Yo no pude hacer nada, la madre no los agarró", declaró el maquinista en un video que circuló en redes sociales.

En el caso, se espera la intervención de la fiscalía N°7 de la doctora Rosana Giménez, que espera los resultados de la Policía Científica para avanzar con la investigación.