No nos une más que lo que nos une

¡Hacer frente!

A lo que nos pasa en nuestro lugar en común en el mundo: la patria.

"Van todos los vestuarios pedidos y muchas más camisas. Si por casualidad faltasen de Córdoba en remitir las frazadas, toque usted el arbitrio de un donativo de frazadas, ponchos o mantas viejas de ese vecindario y el de San Juan; no hay casa que no pueda desprenderse sin perjuicio de una manta vieja, es menester pordiosear cuando no hay otro remedio.

Van doscientas tiendas de campaña o pabellones, y no hay más. Va el mundo.

¡Y qué carajo! No me vuelva a pedir más, que lo que usted quiere hacer es imposible…" -le evidencia Pueyrredón-.

"General Pueyrredón, gracias por el envío. Lo recibiré en los próximos meses. Le agradezco todo lo que ha hecho. Usted tiene razón, lo que quiero hacer es imposible, pero es imprescindible" -nos evidencia San Martín-.

Esperamos que todo cambie… ¡Y no cambiamos!

Somos como el camión de los bomberos o esa ambulancia que se abren paso. ¿Qué incendio vamos a apagar? ¿Quién está en peligro de muerte?

¡Desesperados!

Amados nos conocemos a nosotros mismos.

La mirada del otro nos hace ser como somos.

A qué hacer frente es cómo hacer frente.

Cómo nos miramos es cómo podemos ver.

Nada sabemos más que amar,

porque nada sabemos más que ser amados.

*Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte.