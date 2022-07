¿Cómo encontrar el sentido de mi vida cuando parece que todo está perdido?

¿Dónde ir si todo es lo mismo?

La realidad es inevitable.

Sentido y destino.

Son las mismas letras pero no son lo mismo….

Dar sentido es lo que puedo dar.

El alma es la libertad.

Cuando nada está al alcance, ¿cómo estar al alcance de sí mismo?

¡Perdimos!

Y podríamos perder mucho más…

Dar sentido es lo que más necesitamos ganar.

Jugarse por dar sentido cuales sean las condiciones.

Algunas están dadas y algunas no. ¡A jugarse por causarlas!

¿Cómo nos hablamos?

La palabra es lo que pone todo al alcance.

La palabra es un hecho.

Porque nos causa.

Nos hace ser como somos.

Alguna vez te cruzaste con esa señal vial:

"Prohibido fijar carteles"

Los carteles que dicen: No puedo, No es para mí, No soy capaz…

Son malas palabras.

Creer en el camino lo abre.

*Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte.