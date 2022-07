¿Cuál es mi parte?

Ser la parte del otro que no puede faltar: ser prójimo.

Y es lo que nos puede faltar… Ser parte del otro / somos parte del otro.

Como me querés me hacés creer (me hacés creer ser parte…)

Creer es crear lo que nos falta.

¿Quién es mi prójimo? Le preguntaron a Jesús.

¿Cuándo no soy prójimo? Podría ser la respuesta.

Se hizo prójimo hasta del buen ladrón cuando ambos morían en la cruz.

Cuando sufrí el bullying en la escuela yo no era parte del otro y entonces yo no quería ser parte de mí.

Y una parte de mí se apoderó de mí en la mirada del otro.

Cuando perdía la vista perdía una parte de mí…

Cuando por un estafa lo perdíamos todo perdí lo que me hacía ser parte de…

Se celebran contratos matrimoniales para que nadie pierda su parte.

Pero pierden ser parte del otro.

Nos implica, ser parte hasta encajar en el otro como un rompecabezas o como un collage.

¿Qué parte no entendés?

“El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí”.

(diálogo de Jesús que refiere el Evangelio según San Mateo 10. 34 al 42).

Y el “Buen ladrón” tomó su cruz, tomó su parte.

Se asumió parte de lo que le pasaba. Y quiso ser parte de lo que le pasaba a Jesús.

A lo mejor por primera vez quiso ser prójimo. Ser la parte que le faltaba al otro y el otro la parte que le faltaba a él.

Acuérdate de mí… le dijo a Jesús… mientras ambos morían en la cruz.

Acuérdate de que quiero ser parte…

*Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte.