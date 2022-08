No nos falta algo, nos falta el otro

El tiempo nos sorprende así como somos.

¿Pobres y ricos?

Te doy lo que no me alcanza si no lo comparto contigo.

¿Ricos no son los que necesitan más, y pobres los que necesitan menos?

¿Rico es quien cree que no necesita del otro y pobre el que cree que sí?

No solo es qué y cuánto.

Es lo que nos hace prójimo.

¿El lugar del otro?

Lo que nos hace prójimo es como podemos dar mucho más que lo que podemos dar.

Y entonces todo se alcanza a dar y recibir.

Es el abrazo… la puerta que abrimos con el otro.

Nos faltaba el otro.

En una prédica Raniero Cantalamessa nos recuerda del Talmud hebreo: “Algunas personas se encontraban a bordo de una barca. Una de ellas tomó un taladro y comenzó a hacer un agujero por debajo de donde estaba él. Los otros pasajeros, viéndolo, le dijeron aterrorizados: ¿Qué haces? Él respondió: ¿Qué os importa a vosotros? Estoy haciendo un agujero debajo de mi asiento, ¡no sobre el vuestro! Sí, replicaron los demás, pero el agua entrará en la barca y nos hundiremos todos!".

*Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte.