La fiebre mundialista puede salvar a uno de los sectores más golpeados por la crisis

Con la Copa Mundial Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, empieza a generarse un clima muy especial en todo el mundo. Uno de los factores que alimenta ese clima es el merchandising de la Selección y del campeonato en general. Ahí, aparece uno de los grandes protagonistas: el álbum de figuritas. Gorros, banderas, vinchas, bufandas y cornetas, se suman a la lista y son un gran alivio para los comerciantes que ven crecer sus ventas en tiempos mundialistas.

Entre esos comerciantes se destacan dos, por encima de los demás, los kiosqueros y los canillitas. Ambos sectores, muy afectados por la crisis económica que hay en el país, ven con muy buenos ojos la proximidad del Mundial por la posibilidad que se les presenta de hacer crecer las ventas.

"Por el momento que atravesamos, todo lo que sea para la venta viene bien", explica Pablo, canillita del centro porteño. "Hoy está muy complicado este trabajo. Ya la gente no lee diarios ni revistas y, si no fuera por las colecciones, no venderíamos casi nada", agrega. Aunque reconoce que alguno se acerca para comprarle un diario, cuenta que ya no realiza envíos a domicilio y que ese mercado se vio muy afectado por la pandemia.

El álbum de figuritas es el producto más esperado cada cuatro años. Tanto que la empresa Panini sacó otro durante las eliminatorias que se llamó "Road to Qatar" (Camino a Catar).

Foto: Sporting News

También relata que el andar argentino en el campeonato le servirá para vender algunos diarios más: "Los partidos importantes de Argentina venden. El resto no, pero si anda bien la Selección... olvidate, ese día se vende de todo". Igualmente no descarta que su gran público sean los chicos porque todo lo que es gorrito o corneta los atrae y compran.

Adrián, que trabaja en un kiosco de avenida Córdoba espera con ansias la llegada de esos productos: "A pesar de los precios, creo que se va a vender igual". También explica que no solo aumentan lo ingresos por la venta de figuritas sino que "vienen muchos chicos y también llevan golosinas u otra cosa por arrastre".

Juan, canillita de la populosa peatonal Lavalle, cuenta que la Copa del Mundo es una gran oportunidad para él: "Nosotros recibimos comisión de ventas por día y el Mundial nos da la posibilidad de recuperar algo de lo que se pierde porque vendemos más productos y mayor cantidad".

Algo importante a tener en cuenta, que explica un poco lo que genera el Mundial, es que las figuritas ya dejaron de ser algo exclusivo de los chicos y no solo el patio de los colegios es lugar de cambio. También los son oficinas y hasta algunos bares se disponen a ser "casas de cambio" para conseguir ese objetivo tan preciado: completar el álbum.

Por lo pronto, lo que se sabe es que el álbum de figuritas costará $450 en su versión de tapa blanda o rústica, $1.500 en su edición tapa dura y cada paquete de cinco figuritas saldrá alrededor de $110. La colección cuenta con 670 cromos, por lo que costará un mínimo de $14.740 en figuritas para completarla, si es que la suerte acompaña y mucho, si en ninguno esos sobres hay alguna repetida.