El motivo por el que podría aumentar el precio del pan

Los panaderos y la industria molinera se fueron muy conformes de la reunión que mantuvieron hace poco más de 15 días con el ex secretario de Comercio Interior Martín Pollera. El ahora exfuncionario se había comprometido a cancelar y regularizar los pagos con los molinos participantes, a sumar más molinos al fideicomiso y a mantener reuniones periódicas con las dos partes de la industria para que no falte el pan a precio subsidiado en la mesa de los argentinos.

Con la renuncia de Pollera y la llegada de Matías Tombolini a la Secretaría de Comercio Interior las promesas quedaron truncas, se esfumaron como polvo entre las manos. Los panaderos afirman que los molinos avisaron que van a entregar la mitad de los pedidos o menos por el atraso en los pagos del fideicomiso del trigo.

Los primeros que se adhirieron, que son los de mayor volumen de entrega, no cobran desde el 15 de junio y los últimos en suscribirse por ahora pueden hacer frente a las entregas porque tienen un resto del primer pago. Ante este panorama pidieron una reunión urgente con Matías Tombolini, el flamante secretario de Comercio Interior, pero la respuesta fue que los pedidos de audiencia con el funcionario deben hacerse por mail.

A esta incertidumbre por el faltante de harina subsidiada se suman las preocupaciones por la inflación, el reajuste de paritarias con los trabajadores del sector, la renovación de los alquileres. Eso sumado a lo que realmente les quita el sueño, que son los tarifazos que se vienen en los servicios de luz y gas. Todo el combo hace que sea prácticamente inevitable que el precio del kilo de pan se mantenga en los $320 a $340 como pretende el Gobierno.

Un panadero de la zona norte del conurbano bonaerense, con muchos años de trabajar en la cuadra, le dijo a MDZ que como están las cosas hoy en día el kilo de pan tienen que estar por encima de los $400 y lo justificó: “Tuvimos paritarias pero ahora vamos a tener que actualizarlas porque se quedaron cortas con la inflación. Más las cargas patronales. Súmale el tarifazo de luz y gas que se viene, y los aumentos de las últimas semanas de las materias primas que en promedio subieron un 40%. Y la renovación de los alquileres ya que gran parte de los panaderos no son propietarios. De no ser por la harina subsidiada hoy el kilo de pan tiene que estar muy por arriba de los $450“.

MDZ habló con Raúl Santoandre, presidente de la Federación de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, quien lo primero que dijo fue: “Estamos entrando en la etapa de semanas anteriores, donde los molinos tienen un atraso importante en los pagos del fideicomiso del trigo. Venimos recibiendo el llamado de los molinos avisándonos que el Gobierno está atrasado con los pagos, para informarnos que van a ir achicando el volumen de los pedidos sin suspender las ventas, por ahora, a la espera de que se normalice la situación. Ante este panorama ya empezó a reinar la incertidumbre nuevamente entre los panaderos, que lo único que queremos es llevar el pan a la mesa de los argentinos”.

Ante la consulta de si fueron convocados por el nuevo secretario de Comercio Interior, contestó que no fueron llamados y agregó: “Da la sensación de que el nuevo secretario de Comercio, Matías Tombolini, no entiende que el alimento de la gente es urgente. Que hay que resolverlo ya. Cuando llamamos para pedir una reunión, nos contestan que para pedir una audiencia hay hacerlo por mail. Nosotros reconocemos que hay problemas, pero estamos hablando de la mesa de los argentinos”.

Santoandre graficó: “El problema de los molinos es que la deuda del fideicomiso la tiene con los primeros que se anotaron. No les pagan desde el 15 de junio y son los que avisaron que van a entregar la mitad o menos de los pedidos. La incertidumbre que tienen es que no saben cuándo van a cobrar, por todos los cambios que hubo en la Secretaría de Comercio Interior. En los últimos tres meses tuvimos tres secretarios de Comercio distintos. Los últimos no tienen ese problema, porque cuando se sumaron les dieron un adelanto que le permite poder manejarse, por ahora”.

Por otra parte, afirmó que hay una gran preocupación en el sector por los aumentos en los las tarifas de los servicios públicos: “A esto sumale que estamos temblando con lo que nos va a venir de luz. Estamos muy preocupados con la luz, más que con el gas. De los servicios públicos la luz es lo que más consumimos en las panaderías, prácticamente todo es eléctrico".

Aunque aclaró que hoy por hoy no se está hablando de un aumento en el precio del pan, afirmó: “Estamos viendo qué va a pasar, llegado el momento veremos. Hay que ver cómo vamos a compensar los aumentos, porque el fideicomiso del trigo va a seguir por más de que haya atraso en los pagos; pero vamos a tener aumentos en luz y gas y esos seguramente se vean reflejados en los precios. Por eso deberíamos saber cómo van a ser y ver de qué forma los vamos a trasladar al precio final. Hoy decir un precio es una lotería, por ahí nos quedamos cortos. Lo que se habla de la inflación de este mes es terrible”.

Asimismo, sostuvo que el valor del precio de la harina no es lo que más influye en la formación de los precios en la panadería, pero tiene una incidencia. “Hay muchos panaderos a quienes no les queda otra y tienen que comprar la harina en depósitos que no respetan el precio del fideicomiso y la venden al precio que quieren. La bolsa de harina subsidiada por el fideicomiso del trigo, con impuestos, está cerca de los $1.600, y en los depósitos la están vendiendo por encima de los $2.500. A eso hay que sumarle todos los insumos que están por las nubes”.

Y cerró: “Ahora tenemos que ser cautelosos, caminar suavecito con los pies firmes. Porque cuando digan el aumento de la luz y el gas va a ser esto; ahí te voy a decir que digan lo que quieran, pero el kilo de pan va a estar tanto y de ahí no nos vamos a mover. Lógicamente con el tarifazo que creemos que se viene muchas panaderías van a quedar en el camino”.