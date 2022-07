A cuánto podría subir el precio del pan en los próximos días

La situación en la industria panaderil no está ajena a la realidad del país. Los costos de la producción no cierran y es inminente un aumento en el precio del pan francés, que por el acuerdo firmado entre la Secretaria de Comercio Interior, molineros y panaderos, el kilo del pan francés se vende a $290. Es un valor insostenible por estos días, teniendo en cuenta las subas de los precios de las materias primas por la inflación, más la incertidumbre económica de los últimos días que provocó una disparada del dólar blue y faltante de productos importados.

A lo mencionado debemos sumar el pedido de actualización salarial (la paritaria del sector se cerró en febrero con un 45% de aumento) y ni hablar si en la balanza agregamos renovación de los alquileres. Con todo ese combo, el precio del kilo del pan francés, tomado como referencia por el Indec, debería ubicarse por encima de los $400.

MDZ hablo con Emilio Majori, vicepresidente de la Federación de Panaderos de la República Argentina y presidente del Centro Industrial de Panaderos de La Matanza, sobre la problemática que afecta al sector, las condiciones de venta que imponen los proveedores y de la renovación del acuerdo por el fideicomiso del trigo entre las molineras y el Gobierno. Además, conto que por la crisis económica aumentó el consumo de pan en la población.

Emilio Majori, quien tiene una dilatada trayectoria de más de 50 años como dirigente y referente de los panaderos argentinos, lo primero que dijo en la charla es que la situación del sector es muy complicada y agregó: “Por ahora nosotros tenemos el mismo precio del pan francés desde marzo, solo para ese tipo de pan porque todavía está vigente el acuerdo de precios que firmamos con el exsecretario de Comercio, Roberto Feletti. Los molineros por el fideicomiso nos venden la bolsa de harina a $1.400 y lo que falta para cubrir el valor real de la harina lo paga el Gobierno”

Asimismo, el dirigente de los panaderos indicó lo siguiente: “Todavía están entregando algo de harina a ese precio por lo que, por ahora, podemos seguir vendiendo el kilo pan francés a $290, tal como nos comprometimos con Feletti en se momento”. Y aclaró: “Los panes especiales, facturas y las especialidades de cada una de las panaderías se venden a otro precio porque no entran dentro del fideicomiso de la harina ni del acuerdo de precios.

En tanto sostuvo que no todas las panaderías consiguen la harina subsidiada y que están esperando el llamado de la secretario de Comercio porque los molineros avisaron que aumentan el precio de la bolsa. “Estamos esperando que nos convoque el nuevo secretario de Comercio para ver si sigue el fideicomiso. Igualmente, los molineros ya nos informaron que la bolsa de harina desde la semana pasada viene con un aumento del 8 % de lo que se había acordado con Feletti. Ante esta situación, no sé como vamos a quedar, donde estamos parados. Nosotros estamos cumpliendo el acuerdo porque el gobierno cumplido y entrego harina para que no falte el pan en la mesa de los argentinos”, afirmo Majori

Por otra parte, se refirió al aumento en los precios de las materias primas y de la forma en la cual están trabajando con sus proveedores: “El tema es que no tenemos parámetros para hacer costos, estamos en el aire a la hora de fijar precios, esto es un desbarajuste muy grande. Esa es la realidad que estamos viviendo en estos momentos, todo lo que es importado para nuestra industria desapareció del mercado sumado al faltante de mercaderías y los aumentos de precios. Nuestros proveedores nos están entregando la mercadería con boleta abierta, que significa esto que cuando nos vienen a cobrar tenemos que pagar el precio que figura en ese momento, que al ser mayores costos no nos queda otra que trasladarlos a los precios”.

En tanto, remarcó: “Nosotros no somos formadores de precios. Para cubrirnos estamos remarcando con un 12 al 15 % la mercadería, menos el pan francés que por ahora mantenemos el precio de $290 por kilo, cuando el precio real debería estar por encima de los $400. Nuestros clientes son nuestros vecinos y nuestro slogan es que no falte el pan en la mesa de los argentinos, por eso los panaderos le vamos a poner el hombro”.

El vicepresidente de la Federación de Panaderos se mostró esperanzado de que la incertidumbre económica no se prolongue en el tiempo: "Cuanto mucho esto durara hasta la semana que viene. Creo que en los próximos días nos van a estar llamando de la secretaria de Comercio para acordar un nuevo precio de la bolsa de harina, para que no falte el pan en la mesa de los argentinos".

Por otra parte, Emilio Majori se refirió al pedido de aumento salarial de los trabajadores del sector: “En estos momentos estamos negociando paritarias con los sindicatos, quedamos que el viernes le vamos a dar una contestación al pedido de un 15% de aumento. Sumando al 45% de aumento que habíamos cerrado en la paritaria de febrero da un 60 % de aumento. Cosa que indefectiblemente vamos a tener que trasladarlo a los precios”. Y agregó: “Todos los gremios que están pidiendo por encima del 60% para este año, por lo que es muy seguro que la paritaria con nuestros trabajadores siga abierta”.

En cuanto al cambio de hábitos en el consumo de los argentinos por la crisis económica, el dirigente nacional y presidente del Centro Industrial de Panaderos de La Matanza expresó: “Desde el último trimestre del año pasado la gente empezó a consumir más pan, porque de todos los productos de primera necesidad el pan es el que menos aumento de fin de año a esta parte. Aunque creamos que el pan es caro. Para el bolsillo de la gente es barato. dentro de lo que son los productos de primera necesidad, si lo comparamos con las verduras, las frutas, la carne, el pollo todo en general que aumentaron más que el pan”.

“Desde fin del año pasado hasta ahora el aumento en el consumo del pan fue creciendo en el orden del 10% mensual. La gente volvió al pan, dejando de consumir por otros productos que en estos momentos son mucho mas caros. Por ejemplo, un pan lactal de 400 grs en los supermercados se consigue por $700 a razón de $1.750 el kilo, contra los $290 que vale el pan francés del acuerdo de precios. Hay una diferencia considerable, con lo que pagan un kilo de pan lactal compran seis kilos de pan francés o entre cuatro y cinco kilos de cualquier otro pan y eso la gente hoy lo mira”, concluyo Emilio Majori