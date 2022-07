Develamos la respuesta del último desafío MDZ: ¿adivinaste?

Una vez más Andrés Hughes compartió la ilustración de un argentinismo con los lectores de MDZ. Como cada semana el artista sorprendió a los lectores con un dibujo híper expresivo de trazos simples.

Hoy te traemos la solución al desafío del sábado. ¿Pudiste adivinarlo? Si todavía no jugaste te damos una chance más. ¿Te animás a adivinar qué argentinismo ilustra la imagen?

¿Adivinaste el argentinismo escondido?

¿Ya sabés cuál es el argentinismo que ilustró Andrés Hughes? Si dijiste "no pasa naranja", ¡estás en lo cierto!

"Cuando una persona dice que 'no pasa naranja' significa que no hay problema, no pasa nada", nos dice el artista. "Normalmente se utiliza para asegurarle a la otra persona que uno no se encuentra decepcionado a pesar de lo que haya hecho la otra persona, o haya sucedido en un contexto".

