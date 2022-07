Sigue la tensión por el cierre de la escuela Juan Agustín Maza

Fue a través de un acta que docentes y alumnos de la escuela Juan Agustín Maza se enteraron la semana pasada que la escuela dejaría de funcionar por problemas económicos. Ahora, la tensión continúa entre docentes, padres y alumnos y el socio propietario del establecimiento, el señor Gustavo Amstutz.

En total son 50 puestos de trabajo los que se perderán, entre personal docente y no docente, y 170 los alumnos que deberán ser reubicados en otras escuelas de la zona.

Docentes y profesores pintaron aulas y demás instalaciones.

Docentes y padres crearon una cooperativa compuesta por 5 profesores y 5 padres, para avanzar en cuestiones legales y poder arreglar el edificio donde funciona la escuela.

“El gobernador nos dijo el viernes que arregláramos el lugar, que nos hiciéramos cargo del alquiler y así podrían seguir los chicos en la escuela”, aseguró a MDZ Eliana Comerio, madre de una alumna de quinto año, quien junto a un grupo de padres fue recibida el viernes 1 de julio por el gobernador Rodolfo Suarez.

“Juntamos 15 mil pesos entre padres y alumnos, trajimos también productos de limpieza y entre todos el fin de semana arreglamos las instalaciones debido a las pésimas condiciones edilicias en las que se encontraba la escuela”, contó Comerio.

Así se encuentra el patio de la escuela tras los arreglos.

Frente al accionar de los docentes y padres, Amstutz se acercó el domingo al lugar escoltado por la policía para exigir que se retiraran del lugar. Pese a este pedido, este lunes las clases en la escuela Maza iniciaron con normalidad, todos los alumnos asistieron y se encuentran en las aulas junto a sus docentes.

“Amstutz nos comunicó, después de avisar que cerraba la escuela, que tenía una deuda muy grande con AFIP y que por eso tenía que dejar de funcionar el colegio”, explicó una de las madres.

MDZ intentó comunicarse en varias ocasiones con el señor Gustavo Amstutz para que explicara la situación, pero él mismo prefirió no hablar.

“Con pase a otro establecimiento”

Según informaron los padres, el gobernador había dado su aval para que los chicos siguieran en la escuela si las condiciones se daban para que la cooperativa lo administrara. Sin embargo, este lunes al mediodía la DGE les informó que serán reubicados en otro establecimiento y el sistema GEM indica: “Con pase a otro establecimiento de la provincia”.

Fuentes del gobierno aclararon que lo que Suarez les prometió es que cada uno de los alumnos contará con un banco y terminará el clico lectivo, pero sin confirmar que será en el colegio Juan Agustín Maza.

Desde Educación Privada, su directora Beatriz Della Savia, explicaba a MDZ la semana pasada que es un problema netamente institucional. “No tiene que ver con una descoordinación o falta de transferencia de subsidios desde la DGE, esta escuela recibía el 70% del subsidio”, aclaraba la directora.

Ahora la función de la Dirección de Educación Privada será colaborar con el proceso de reubicación de matrícula de los 170 estudiantes que se vieron afectados por la interrupción del servicio educativo. Cuyos bancos, aseguran, están confirmados en el sistema.

Se trata de una nómina de escuelas de gestión privada que se encuentren dentro del radio de 10 a 15 cuadras de la Escuela Juan Agustín Maza. Una vez que se les informe a los padres, deberán acercarse a las escuelas que se les asignen según el curso al que vaya cada chico, matricularlos y pagar la cuota correspondiente.

Frente a la disposición de la DGE, en representación de los padres, expresó Comerio: "No han venido a dar la cara, la supervisora no se acercó. Ahora nos mandan directamente el comunicado, nosotros no lo aceptamos".