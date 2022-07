Agustín, el fabricante de cuchillos únicos nacido en Luján de Cuyo y elegido por The History Channel

Algo comprendió Agustín Peppi Scopel (38), hace ya varios años, cuando cansado de ver que la vida se le pasaba entre trabajos que no deseaba hacer y de los cuales no disfrutaba, se decidió a dejar de lado la queja e ir en busca de sus sueños. Quería dedicarse de lleno a ese oficio que desde siempre había amado y para el cual había dedicado horas de aprendizaje. Como quien arma un destino con paciencia y confianza en sí mismo, el mendocino dejó todo atrás y se dedicó de lleno a la forja de cuchillos de alta gama, con detalles y diseños que se combinan calidad, autenticidad y arte. Justamente por eso y por la calidad de su trabajo, el joven fue uno de los siete participantes del reality show dedicado el tema, "Desafío sobre Fuego", que será emitido el próximo martes 12 de julio a través de The History Channel.

Al hablar de su vida, Agustín parece en realidad, hablar de dos. Una es la que vivía antes de dar el gran paso y la otra es la que llegó después de eso. Cuenta que cuando dijo "esto no va más", en realidad no estaba en una mala situación económica. En el trabajo que tenía, ganaba bastante bien -comparte- y de hecho, con ello le alcanzaba para sostener su hogar. Ya habían nacido sus dos pequeños hijos y todo indicaba que lidiar con la rutina podría durar unas semanas o tal vez, toda su vida. "Fue un momento complejo, porque me estaba lanzando a lo que deseaba hacer, a lo que me haría feliz y con eso tenía que cumplir con todas mis responsabilidades", recuerda de aquella charla clave que tuvo con su esposa y que fue el puntapié para ir un poco más allá.

Talento impreso en obras de arte

Hoy, el hombre nacido en Luján de Cuyo ya cumplió trece años de disfrutar de lo que hace en su taller. Relata que cada una de las piezas que hoy utiliza para forjar el hierro; trabajar con fuego y martillo con sus propias manos, fueron adquiridas a fuerza de muchos sacrificios. Cada centavo que lograba "extra", Agustín lo destinaba a comprar algún otro elemento que lo ayudara a cumplir el sueño de tener sus propias herramientas para crear cuchillos de alta gama. De hecho, hoy es uno de los fabricantes premium en el rubro y sus piezas únicas son solicitadas en el exterior.

Agustín en su taller

Cada pieza lleva tallada su impronta, aunque siempre el diseño, la empuñadura y el tamaño están delicadamente ajustados a pedido de sus compradores. Cada cuchillo que Agustín crea es único, irrepetible. "Siempre trabajo en equipo con la persona que lo encarga. No es un trabajo que se hace seriado ni de la noche a la mañana; el diseño y todas las características deben responder al 100% al pedido de quien compra", explica el experto fabricante.

Cada cuchillo es una obra de arte para su autor, Agustín Peppi.

Agustín asegura que el hecho de haber podido participar del reality más importante a nivel mundial que existe en el rubro en el cual se destaca, le significó una de las mayores gratificaciones de su vida. Fiel a su personalidad, se animó a postular su trabajo y su imagen en dos oportunidades. Y en su caso, la tercera sí fue "la vencida". Al recordar el día en el que le llegó al notificación de que había quedado seleccionado para salir en el programa sobre forja y cuchillería más importante a nivel mundial, dice que sintió en el fondo de su corazón que esa era la recompensa a todo el esfuerzo invertido.

Un chico alegre y extrovertido

Su carácter, desinhibido y la sonrisa que lleva como un "sello" a todos lados, fueron esos condimentos extra que los jurados más importantes del mundo en el rubro al cual se dedica evaluaron a la hora de citarlo para filmar el programa en el DF (México), en marzo pasado. Allí, el mendocino podrá ser visto en la pantalla afinando sus técnicas, perfilando diseños, haciendo malabares con el fuego y trabajando el hierro como si se tratara de una tarea sencilla. Un desafío que solo puede ser logrado por expertos en lo que hacen, como él. "Toda la producción fue muy profesional. Allí realmente te hacen sentir único, como si fueras una estrella. Todos en México fueron muy amables y respetuosos", confiesa como balance de la experiencia que lo llevó a representar a su departamento, a Mendoza y al país en el extranjero.

La semana que viene, su imagen y todo su talento podrán ser apreciados en el programa que incluye una emisión de diez capítulos en los que las siete personas de otros países (como México, Colombia, Brasil) y provincias (como Buenos Aires) deben sortear complejos y divertidos obstáculos. La sorpresa llegará al final, con la elección del primero puesto que tendrá un premio alentador. "Esa es la parte que no podemos revelar bajo ningún punto de vista. Lo cierto es que todas las personas que vean este reality se van a divertir mucho", comenta Agustín, quien además de profesor de Jiu-jitsu y ha fundado su propia academia, en la que comparte sus horas con su otro amor: fabricar cuchillos únicos.