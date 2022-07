Todos por Juanita: la familia sortea un lote y llama a la solidaridad

La historia de Juanita Ghiotti, la pequeña mendocina de cuatro años que necesita se operada en España, luego de que su cirugía fuera suspendida cinco veces en el Hospital Humberto Notti, sigue sumando voluntades para avanzar con una campaña solidaria y así poder cumplir su sueño de mejorar su calidad de vida. En las últimas horas de ayer, su mamá, Ruth Dávila (30), dio a conocer la novedad de que desde el sector privado recibieron la donación de un lote que será cedido para que la familia pueda organizar una rifa y así poder continuar con la recaudación de los fondos necesarios para costear el pago de la intervención en aquél país extranjero, más los gastos de estadía durante y después de ese momento.

Hasta ahora y luego de que su caso saliera a la luz a mediados de julio, la familia de Juanita ha logrado recaudar el dinero necesario para poder pagar los pasajes. Pero aún queda por resolver un gran desafío, puesto que la cirugía que le realizarán en el Hospital pediátrico HM Nens ubicado en Barcelona (España), cuesta 50 mil euros. En total, se necesita recaudar 17 millones de pesos y para cumplir ese objetivo, Ruth y su esposo Franco (30), no han dejado de buscar alternativas, en el marco de la actual campaña solidaria que han decidido llevar adelante. No quieren que el tiempo pase y los plazos se dilaten, puesto que es ahora cuando la niña requiere de la intervención quirúrgica que podría cambiar su vida.

Un bingo y el sorteo de un lote para recaudar fondos

Desde su nacimiento, Juanita fue diagnosticada con agenesia de radio bilateral y mano bot, una malformación congénita que afecta a sus manos y parte de los brazos). Como consecuencia de su condición, la pequeña no tiene huesos radiales, ni pulgares, ni carpo en ambas manos. Por eso, la cirugía que le practicará el doctor Francisco Soldado (uno de los pocos especialistas a nivel mundial que aplica procedimientos de avanzada en estos casos) en España requerirá de un trasplante de huesos de su propio cuerpo para implantarlo en su antebrazo y manos. El procedimiento se realizaría en dos etapas y por eso, podría requerir que la familia se quede en España el tiempo que sea necesario hasta que Juanita presente una evolución favorable.

La familia de Juanita

necesita la ayuda de todos/as para poder ser operada en España.

Hasta hoy, la buena voluntad de los mendocinos ha quedado demostrada con gestos solidarios importantes para ayudar a la pequeña. Mientras que en las redes sociales circula una cadena donde se explica la necesidad de sumar donaciones en una cuenta bancaria, Ruth está organizando un bingo para 150 personas en el barrio Municipal (Las Heras), que se realizará el domingo 14 de agosto en un salón ubicado en calles Bariloche y Río Tunuyán. "Logramos conseguir ese espacio y vamos a continuar con la mayor cantidad de eventos que sean necesarios. Todo irá a los fondos para la operación de Juanita", detalla esperanzada Ruth. En medio de una marea de emociones, una noticia generó aún más expectativas en la familia, luego que desde la empresa ZT Group, uno de sus dueños, Paulo Antonio Zanetti, le confirmaran la donación de un terreno de 500 metros cuadrados ubicado en calle San Miguel y Roque Sáenz Peña (Colonia de Segovia, Guaymallén) para que sea sorteado entre quienes deseen sumarse a la cruzada solidaria.

Juanita tiene cuatro años y sueña con ser bailarina.

El lote está ubicado en el predio Amanecer de Don Julián y en breve se conocerán los detalles para poder llenar los cupones que tendrán un valor de mil pesos. "En el momento del sorteo se hará también un evento, estamos muy emocionados por esta posibilidad que nos llena de esperanza", expresa Ruth para quien nada, a lo largo de su vida ha sido sencillo. Menos aún cuando su salud y la de su otro pequeño, Franchesco (de ocho años), también es delicada. En su caso puntal, Ruth, padece de diabetes y es insulinodependiente, mientras que el hermanito de Juanita presenta una nefrosis por la cual requiere de tratamientos constantes. Es justamente por eso, tal como lo publicó MDZ el 18 de julio pasado, que una vez que esté todo listo, todos los integrantes de la familia (mamá, papá y hermanos) deben viajar a España. Funcionan como una unidad y se cuidan mutuamente, tal como expresó la joven mamá al aclarar las dudas respecto de los motivos sobre el costo de los pasajes, que es de un millón de pesos para los cuatro.

Las trabas de un sistema en crisis

En 2019, Juanita tenía un año cuando fue operada por primera vez en el Notti. Pero a los veinte días, el cuerpo de la pequeña rechazó el implante. Luego, una segunda intervención estaba programa para 2020, pero las urgencias planteadas por la pandemia de covid demoraron todo. Una fecha más, estipulada sobre los inicios de 2021, fue pospuesta con un motivo casi similar: el hospital estaba colapsado. En agosto de ese mismo año, una nueva postergación hizo extender los plazos de la cirugía para Juanita. La causa central: los paros que se llevaron adelante por parte del personal en reclamo por mejoras en el salario y en las condiciones laborales. En esa oportunidad, la confirmación sobre la suspensión de la operación llegó con la cruda noticia de que ya no habría una fecha precisa para la intervención. El 30 de junio pasado, Juanita iba a ser intervenida en el Notti, pero tampoco pudo ser posible.

"La última confirmación de turno para que mi hija sea operada es para el próximo 22 de agosto. Pero la realidad es que no alcancé a salir del hospital el día que hablé con su doctor, que me dijeron que deben suspender todos los estudios prequirúrgicos de Juanita porque no hay personal para hacerlos. Y sin esos estudios previos a la intervención es imposible operarla, así que aunque me hayan dado la fecha, esto no va a ser posible", había detallado Ruth a MDZ al dar a conocer su caso. Hoy, la apuesta está en el extranjero; una nueva esperanza sigue en pie para Juanita y su familia para poder cumplir su sueño de ser bailarina.