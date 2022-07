Controvertida medida del Ministerio de Obras Públicas en medio de la crisis

Promuévese el uso del lenguaje y la comunicación no sexista e inclusiva como formas expresivas válidas en las producciones, documentos, registros y actos administrativos de todos los ámbitos de este Ministerio, como mecanismo para desalentar el uso genérico del masculino", sentencia el primer artículo de la resolución 244/2022 del Ministerio de Obras Públicas que fue publicado en el Boletín Oficial.

Con esta nueva normativa la cartera que encabeza Gabriel Katopodis se suma a ´los organismos públicos cuyos documentos y comunicaciones oficiales serán realizado en lenguaje inclusivo. Si bien para algunos esto es una conquista ya que consideran que, como justifica la resolución, "el lenguaje androcéntrico invisibiliza a las mujeres y diversidades, por lo que es causa de discriminación hacia estos grupos y de vulneración de los derechos protegidos por la legislación internacional y nacional que rige en la materia", son muchos los que cuestionan el uso del llamado lenguaje inclusivo en documentos oficiales no sólo por considerar que esa no es la forma correcta de comunicarse sino porque no consideran que esa sea una prioridad en un momento de creciente incertidumbre y crisis.

En sus justificaciones, la norma aprobada por Katopodis cita la Constitución Nacional, una serie de convenios y tratados internacionales y hace foco en uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que forman parte de la Agenda 2030 aprobada por la ONU: "Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.

A nivel nacional, la justificación para preferir el lenguaje inclusivo para la comunicación del ministerio de Obras Públicas se enmarca, entre otras normas, en la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales que busca promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre varones y mujeres en todos los órdenes de la vida.

Además, la resolución explicita que "Argentina es pionera en el reconocimiento y promoción de derechos de las LGBTI+ y, en ese sentido, ha sancionado diversas leyes, como la Ley Nº 26.618, por la cual se incorporó el matrimonio para personas del mismo sexo a nuestra legislación, y la Ley Nº 26.743 en la que se estableció que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme su identidad de género y a ser tratada conforme a ella y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada".

La norma reconoce que "por el impulso de los movimientos feministas y LGBTI+ se problematiza el uso del genérico del masculino, que refuerza y legitima una mirada androcéntrica, poniendo en tensión qué y cómo nombramos" y señala que "el lenguaje está en continua transformación y construcción y promover el uso del lenguaje inclusivo supone un proceso de aprendizaje y, sobre todo, de des-aprendizaje para dejar atrás paradigmas que guiaron nuestras formas de nombrar e interpretar el mundo y avanzar en otros".

A partir de la entrada en vigencia de esta resolución, debe procederse a "la adecuación de los modelos de notas, planillas, formularios y otra documentación de comunicación interna y/o externa a efectos de que su redacción resulte acorde al lenguaje inclusivo de género".

Además, la misma norma invita "a los organismos descentralizados, empresas y entes que se encuentren dentro de la órbita del Ministerio de Obras Públicas a adherir a la presente medida". Esta norma es extensiva a "los organismos descentralizados, empresas y entes que se encuentren bajo su órbita y adhieran a la presente medida, deberán designar, cada uno de ellos, a una persona para operar como enlace y capacitarse en el uso género inclusivo de la lengua".