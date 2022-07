Subsidio a la luz y el gas: quiénes deben anotarse hoy para no perderlo

El Gobierno lanzó hace días el formulario en línea del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) al que deben inscribirse las personas a fin de mantener los subsidios en los servicios de gas y electricidad.

Para organizar la inscripción, el Gobierno definió un calendario según la finalización del DNI. El formulario se encuentra en el sitio web oficial llamado "Segmentación Energética" o puede completarse mediante la aplicación "Mi Argentina".

Quienes logren mantener el subsidio y pertenezcan al "nivel medio" de los tres en los que el Gobierno dividió a la sociedad a fin de llevar a cabo la segmentación energética, verán sucesivos incrementos en sus facturas debido a que la quita del subsidio se realizará en forma progresiva. Sin embargo, los servicios no podrán aumentar más del 42% este año.

El 90% de los usuarios no tendrá nuevos aumentos en sus facturas en lo que resta del año. Sin embargo, el 10% de la población con mayor capacidad de pago empezará a pagar la tarifa plena, con el consumo retroactivo desde el 1° de este mes, y con tres aumentos bimestrales equivalentes, que serían en promedio de entre $1.000 y $1.500.

¿Quiénes pueden anotarse hoy?

A partir del sábado 23 y hasta el lunes 25 inclusive, podrán anotarse aquellas personas cuyos DNI finalicen en 6, 7, 8 y 9.

Quienes no puedan o no quieran completar el formulario online podrán solicitar un turno para llenar el formulario de forma presencial en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) durante el mismo mes. Los que no lo completen, perderán el subsidio en ambas tarifas.

Para el turno presencial habrá que acercarse a una oficina de Anses. Ese día, es importante presentar la última factura de los servicios, número del medidor, de cliente, cuenta y número de contrato.

Además de esos datos del servicio, el usuario deberá presentar información personal como DNI, CUIL de cada integrante del hogar y los ingresos de cada uno de ellos que sean mayores de 18 años.

También deberán dar una dirección de e-mail para contactos futuros y, si en el domicilio funciona un comedor o merendero registrado, el número que le asignó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (ReNaCOM).

Para quienes no logren completar en estos días el formulario del RASE el Gobierno inaugurará el 27 una segunda instancia de inscripción.