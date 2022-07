Durmiendo con el enemigo: los detractores de la marca personal

Un principio de la marca personal es la coherencia entre lo que somos, sentimos, expresamos, actuamos y compartimos. Al tomar la decisión de potencializar la marca personal, también debe tener el coraje para enfrentarse a los detractores que aparecerán en el camino y que buscarán por todos los medios minimizarla, contenerla y obstaculizarla en cada avance. Esos detractores los enuncio a continuación:

Detractor 1: celos profesionales

En el campo laboral, ser competitivo no solo nos destaca de los demás, sino que también provoca la presencia de la envidia en otras personas, procedente de aquellos que se frustran frente a nuestros logros y reconocimientos. Personas invadidas de celos profesionales que harán lo posible por ponernos barreras para obstaculizar nuestra propuesta de exponer la marca personal, señalándonos de vanidosos y distraídos.

Detractor 2: el desconocimiento

El desconocimiento sobre la relevancia que tiene la marca personal es el generador de comentarios asociados a la negación de este tipo de estrategias de branding aplicadas a las personas. Es claro que todos los seres humanos tenemos una marca personal, pero no todos la han desarrollado a través de una estrategia que agregue valor en el campo profesional. Y quien la desconoce se niega a reconocerla.

Detractor 3: mala reputación

La reputación es fundamental para los cimientos de la marca personal. Un profesional debe cuidar su reputación, porque si decide elegir el camino de fortalecer su marca personal, las percepciones de amigos, colegas y otras personas definirán la ruta a seguir. Es claro que en el camino encontrará enemigos, pero es la reputación la que le ayudará a protegerse.

Detractor 4: roles encasillados

El tradicionalismo en las organizaciones no es el enemigo, pero sí la miopía que existe frente a la marca personal. La filosofía de algunas organizaciones plantea que los empleados deben seguir roles preestablecidos, donde el profesional es visto desde lo funcional y no desde lo emocional, que conforme a los lineamientos organizacionales debe asumir comportamientos homogéneos, imitar la conducta y el pensamiento de un jefe encasillado en una cultura organizacional limitante y estricta.

Detractor 5: falso gurú

Ante el inminente crecimiento de estudiar y conocer más sobre marca personal, emergen infinitos contenidos y medios como blogs, videos, redes sociales, escritores, editores de contenido y conferencistas, que saturan en exceso y con poca diferenciación la temática sobre marca personal. En su mayoría son replicadores de contenidos similares y pocos abordan con seriedad la construcción teórica y práctica de este nuevo campo de conocimiento. Es agotador encontrar la presencia de falsos gurús que se autodenominan expertos y que poco o nada han trabajado con audiencias mostrando resultados exitosos.

Detractor 6: obsesión por el éxito

Algunos profesionales consideran que desarrollar una marca personal los hará más famosos y exitosos en su campo de acción. Asocian la estrategia con un rol equivocado de ganar protagonismo y atraer la atención de espectadores sin pensar en la responsabilidad que conlleva construir una marca personal. Tener una marca personal no nos convierte en personas exitosas, pero si nos brinda la posibilidad de exponer una identidad confiable y diferenciada. No hay necesidad de sobresalir, si logramos destacarnos con los hechos y los resultados de nuestro desempeño, que ayuda a evidenciar lo importante que somos para una determinada organización o proyecto. Nuestro éxito estará determinado por el grado de compromiso y la forma en que nos involucremos, no por las apariencias.

Siempre hablarán bien o mal de los resultados de su marca personal. Siempre encontraremos enemigos que buscarán cualquier debilidad nuestra para atacar y mantenerla. Siempre existirán organizaciones que sean opresoras y resistentes a que los empleados valiosos se destaquen y emigren. Está en cada uno de nosotros, en nuestra cordura, en nuestro pensamiento estratégico y en nuestra inteligencia definir el alcance de los detractores y proteger lo más importante que jamás se desprenderá de la vida profesional: la esencia de nuestra marca personal.

*Lina Echeverri es LinkedIn Top Voice LATAM, Women To Watch Colombia, Speaker y Profesora en Marketing y Branding.

