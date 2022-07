Network: poder que mata

En la Ciudad de Buenos Aires, el 14 de julio del corriente año y en el Teatro Coliseo se estrenó Network. El guión del film fue escrito por el dramaturgo Paddy Chayefskyn (la única persona junto con Woody Allen, en ganar tres Oscar al mejor guión original) quien investigó de modo preciso la deshumanización que impactaba a las cadenas televisivas en Estados Unidos en los años 70 y que hacían cualquier cosa para tener más rating; pero a su vez inspirado en un acontecimiento real protagonizado por Christine Chubbuck, periodista estadounidense, quien se suicidó durante una retransmisión en directo en 1974.

Así Chayefskyn al escribir la obra nos presenta a un personaje, Howard Beale, que anuncia su protesta personal mientras conduce el noticiero, advirtiendo que la semana siguiente va a suicidarse en cámara. Tras este incidente, la cadena UBS le permite que se despida en forma digna del público pero en vez de ello, y nuevamente en el aire, despotrica sobre lo horrible y desastrosa que es la vida. El rating trepa hasta las nubes y la cadena UBS decide explotar los dichos del conductor. Y aquí comienza toda la obra.

Con un elenco inmejorable, se estrenó la película dirigida por Sidney Lumet en 1976 con Peter Finch, Willam Holden y Faye Dunawway entre otros. El film fue galardonado con cuatro premios Oscars.

La versión teatral estrenada en el Teatro Coliseo se encuentra interpretada por Coco Sily (en el papel de Howard Beale), Florencia Peña, Eduardo Blanco, César Bordón y Pablo Rago acompañados por más de treinta personas en escena. Su final (tranquilos, no voy a spoilearlo) sólo continúa exacerbando la condición humana de lo que significa la máquina trituradora de personas de un medio de comunicación. El montaje teatral de esta obra se estrenó primero en el Royal National Theatre de Londres en 2017 y luego pasó a Broadway, allí liderado por Bryan Cranston, conocido protagonista de Breaking Bad. La versión vernácula de Network tiene producción de Ariel Dewan con dirección de Corina Fiorillo en la versión de Juan José Campanella quien siempre fue un entusiasta personal de la obra (la conoce y puede repetir diálogos completos).

La obra es estupenda en relación a su despliegue tecnológico con una gran actuación de todos sus protagonistas, destacándose Coco Silly y César Bordón, constituyéndose en otra oferta de la extensa cartelera teatral porteña.

La red es el poder que mata o un mundo implacable. ¿Son los productores o las cadenas de televisión o los medios periodísticos los responsables para con los millones de personas que viven pendiente de ellos o sólo nos debemos a los resultados? Por lo visto con los datos de la obra que data de los años 70, la decadencia moral y ética depende de la creencia ingenua que en el presente, las cosas son diferentes.

Esta obra con su contenido satírico y cínico sólo es metáfora de los extremos a los que se está dispuesto a llegar en los medios para apaciguar a las empresas que los controlan, así como la pasividad e incluso complicidad de la audiencia, donde los números del rating señalan que somos nosotros parte de ello.

El mantra repetido de Howard Beale reflejado en un momento en la pieza cinematográfica y en esta versión teatral que repite y hace repetir a toda la audiencia que está “loco de atar” es el camino de una operación que puede resumirse en “lo que sea” para conseguir un propósito.

Definitivamente y a pesar de Maquiavelo, el fin no justifica los medios. Pero es una frase que se instala en las personas donde el espectador no da cuenta que Network es un retrato condenatorio no sólo lo que nos proporciona la televisión en este caso, sino también de nosotros televidentes que la consumimos.

*Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta.