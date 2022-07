Las maniobras de los camioneros para subsistir 10 días varados en la Destilería

El temporal de nieve y viento que se registró en la Cordillera de Los Andes el 9 de julio obligó a cerrar el Paso Cristo Redentor. Desde ese día la nieve acumulada en la calzada, las nevadas y los camiones que quedaron obstruyendo el tránsito de ambos lados, no permitieron habilitar el cruce internacional.

Son más de 10 días los que lleva el Paso cerrado y, mientras tanto, la cantidad de camiones que esperan en Mendoza sigue aumentando, hasta la fecha son 3.000 los vehículos distribuidos en las diversas playas dispuestas a tal fin en toda la provincia (desde Desaguadero hasta Uspallata). Hay algunos argentinos, otros uruguayos, chilenos, bolivianos, paraguayos y brasileños.

En la destilería son más de 600 los camiones que esperan cruzar a Chile

Aproximadamente 600 camiones esperan en la Destilería, entre ellos se encuentra el de Odilon da Rosa Andrade un chofer de Uruguayana, Río Grande Do Sur; quien desde hace diez días está estacionado aguardando la orden de avanzar hacia Chile. “Es la primera vez que espero por tanto tiempo, lo máximo que había estado eran dos días”, confiesa el brasileño a MDZ.

Mientras están allí las horas parecen ser eternas, las temperaturas bajas propias del invierno tampoco colaboran mucho y el agotamiento comienza a ganarles.

Odilon no imaginaba que le llevaría más de una semana hacer este viaje. Los días pasan y la incomodidad de estar a la intemperie solo con el resguardo de su camión no será fácil de soportar por mucho tiempo más.

El agua para asearse, comer y tomar comienza a escasear; muchos están desabastecidos de alimentos y otros les resulta imposible desenganchar sus acoplados para poder ir en busca de víveres o de un baño con ducha.

“Han puesto algunos baños químicos, pero no son suficientes para tantas personas. Además no tenemos duchas para bañarnos acá”, cuenta da Rosa Andrade. La solución a esto es ir a bañarse a alguna estación de servicio, “pero la mayoría no tiene agua caliente y con estas temperatura tan bajas es muy difícil”, expresa. Por ello, otra alternativa es calentar agua y ducharse en el camión.

Los baños químicos se encuentran distribuidos en diversos puntos al costado de la ruta donde están estacionados los camiones. Si bien la iniciativa de brindarles este servicio a las personas que se encuentran en el lugar es buena, lamentablemente son pocas las unidades que se han colocado para la cantidad de gente y, además, afirman que llevan varios días allí sin que alguien pase a cambiarlos o limpiarlos.

Esta no es la primera vez que se bloquea el Paso Cristo Redentor por tantos días, muchos camioneros ya tienen experiencia y tienen sus estrategias en conjunto con los demás. Para comer se unen entre varios choferes para que sea más barato, hay que apelar a la creatividad para que rinda el dinero y los insumos, nadie sabe por cuánto tiempo más el cruce puede seguir cerrado.

Cada almuerzo y cada cena se repite el mismo ritual. Una mesa se despliega desde el camión, un anafe se enciende para preparar sus platos; o quizás se prenda un fuego al costado, servirá para calentarse un poco y cocinar, con suerte, algunos cortes de carne. Choferes de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile esperan hace 10 en la Destilería

Ramón Araujo es de Asunción Paraguay, salió de allí el 6 de julio y también espera en la Destilería con su camión aparcado. “Acá no hay nada qué hacer, no tenemos nada. Solo hemos recibido ayuda de la policía de Mendoza que de noche nos reparte comida. Estamos muy agradecidos por eso”, expresa y añade que pidieron colaboración al Consulado de Paraguay, quienes “vinieron a traer algo de víveres, pero muy poco”.

A todo esto se suma la falta de contenedores para tirar los residuos, carencia que lleva a que bolsas, papeles y botellas se acumulen al costado de la ruta. “Nos falta un container donde tirar la basura, se está juntando mucha en todos los lugares”, afirma Araujo.

10 días de incertidumbre

De los cientos de camiones que forman filas en la Destilería y los miles que esperan también en el Área de Control Integrado (ACI) Sistema Cristo Redentor, Sector Cargas (Uspallata), en la Ruta Provincial 84, Ruta Nacional 7, R.N. 40, y en otros puntos estratégicos, ninguno sabe qué pasará al día siguiente, si podrán continuar con su viaje o deberán seguir allí estacionados.

“No tenemos una fecha concreta. No sabemos qué día se va a abrir allá arriba, ya no sabemos a quién creerle. Es muy complicado estar acá tantos días, cada vez se hace más difícil”, comenta Araujo y permite que se refleje el hartazgo en su voz.

En “portuñol”, muy claramente, Odilon por su parte expresa: “Se reconoce muy poco al chofer de camiones. Los gobiernos prefieren preservar al turismo, nos han dicho que en Chile no habilitan el Paso por la temporada de esquí”.

“No queremos que nuestra gente siga de rehén”

Desde Aprocam (Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza), emitieron un duro comunicado en el cual responsabilizan a Chile del cierre del Paso Cristo Redentor por tantos días. "No queremos que nuestra gente y camiones sigan de rehenes”, sentenciaron.

“Argentina está poniendo buena disposición para destrabar el tránsito de la gran cantidad de camiones que permanecen en frontera (más de 2000). Chile en cambio, tomó nuevamente posesión del Paso y ayer (por el domingo pasado) vimos cómo, pese a que los turistas subían libremente hasta el centro de esquí en Portillo, a los camiones se les impedía el tránsito”, continúa el comunicado.

La Comisión Directiva de Aprocam también señaló: “El Delegado Presidencial en Los Andes se quedó con la llave del Corredor, llave que se olvidó el día que se anunciaba el temporal más importante de los últimos tiempos. Nuestros choferes hoy penden de la buena voluntad del Delegado, quien seguramente conoce los informes de que viene una semana de buen clima y debe cumplir con los convenios internacionales que por años se han firmado entre Argentina y Chile y libere el Paso”.

Para los próximos días se espera que el cielo esté despejado en alta montaña. Según el pronóstico del tiempo, desde el domingo 24 de julio podrían presentarse nevadas.