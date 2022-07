Nación sigue los pasos de Mendoza en un área clave de salud

Finalmente, Argentina logró un avance histórico en materia de derechos respecto de las situaciones a las que se ven expuestos los niños, niñas y adolescentes que junto a su familia afrontan un tratamiento para ganarle la batalla al cáncer. En horas de la noche de este jueves, el Senado de la Nación aprobó absoluta unanimidad el proyecto que había sido puesto sobre tablas por la senadora radical Mariana Juri, quien encontró el aval para hacer extensiva en todo el territorio nacional la legislación por la cual Mendoza fue pionera.

A partir de ahora, solo queda que el Ejecutivo reglamente la normativa cuyo objetivo esencial consiste en garantizar, no solo la cobertura en relación a los tratamientos, medicamentos y estudios que requieren los pacientes oncológicos pediátricos, sino que establece la obligatoriedad por parte del Estado y las empresas para que los padres y madres puedan acceder a la licencia laboral para acompañar a sus hijos en este complejo proceso.

También se establece como prioridad que las familias cuenten con todos los recursos materiales y humanos necesarios para asegurar que el ambiente y las condiciones de la vivienda sean las adecuadas una vez que el niño o niña es dado de alta. "Una de las realidades que más hemos visto en reuniones con mamás y con representantes de entidades clave en el tema consiste en que muchas veces los chicos no pueden ser dados de alta porque no tienen un lugar adecuado para volver", detalló Juri y remarcó que la perspectiva de la Ley Nacional contempla situaciones que hoy no están presentes en ninguna norma del país para estos casos complejos.

La sesión en el Senado fue aprobada por unanimidad este jueves a última hora

La ley pionera

Desde diciembre de 2020, Mendoza tuvo su propia norma a través de la aprobación en la Legislatura de la Ley N°9.287 , que implicó un avance significativo para los pacientes pediátricos y sus familias. De hecho, gracias a esa legislación local se estableció la cobertura en el sistema de salud público y privado, esgrimiendo en todos los casos la necesidad de evitar dilaciones al momento de acceder al sistema de salud. Ahora, esa iniciativa tomó forma en el recinto del Congreso Nacional. El próximo paso será avanzar en la reglamentación de la Ley que deberá ser analizada por las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y lograr así su vigencia y plena aplicación.

Entre sus principales puntos, la nueva Ley establece la Creación del Régimen de Protección Integral del niño, niña y adolescente con cáncer. En ese sentido, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la Nación a través del Instituto Nacional del Cáncer. Pero además, la norma establece la creación de un registro oncopediátrico de Argentina para saber con exactitud la totalidad de casos de cáncer registrados de 0 a 18 años. La garantía de contar con el apoyo económico del Estado Nacional a través de pensiones es otra necesidad que se plantea para las familias que atraviesan por esta compleja realidad y que aparece en la letra de la Ley.

Puntos clave de la Ley

La Ley oncopediátrica que aprobó el Senado ayer, establece los siguientes aspectos a cumplir:

- Difundir y capacitar en estrategias para optimizar el diagnostico precoz en cáncer infantil.

- Gestionar el funcionamiento de la red de los centres oncológicos que atienden a dichos pacientes a nivel nacional.

- Elaborar lineamientos programáticos y guías de práctica para la detección, diagnóstico y tratamiento.

- Asistir a los centros oncológicos para que brinden una atención de calidad que respete todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes con cáncer.

- Capacitar a los equipos de salud a través del Programa de Becas de Capacitación de Recursos Humanos en Cáncer.

- Realizar un seguimiento y cuidado clínico post tratamiento oncológico.