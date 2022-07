Qué puede ocurrir si una persona se coloca una vacuna vencida

Se divulgó la información de que están aplicando vacunas "vencidas" contra el covid-19 y a partir de allí se generó una gran polémica. Eduardo López, médico infectólogo, explicó por qué esta información es imprecisa y llevó tranquilidad a quienes estén próximos a inocularse o bien lo hayan hecho recientemente.

En primer lugar, el infectólogo dijo que lo que suele ocurrir con vacunas aprobadas de emergencia es que el laboratorio productor pone una fecha de vencimiento corta, de entre 6 y 8 meses. Pero con el correr del tiempo, hacen estudios de estabilidad y de poder antigénico y le van informando a los organismos regulatorios que ese período de caducidad se extiende.

"Eso ha ocurrido con las vacunas de Pfizer y Moderna, que son las que están aplicando ahora. Por ahí uno ve en el envase que estarían vencidas pero la autoridad regulatoria tiene la información que ese lote de vacunas que recibió Argentina, o el país que sea, tiene un vencimiento de 9 meses o un año, en vez de 6 como figura", aclaró.

Entonces, Eduardo López llevó calma a la audiencia de MDZ Radio al asegurar que "hay que explicar esto y quedarse tranquilo de que las vacunas en realidad no vencieron".

Además, "Anmat también puede hacer estos estudios y si detectaran algo, lo comunicarían". El infectólogo insistió: "Yo diría que la gente se vaya a vacunar y se quede tranquila, porque sería algo inaudito y un delito grave si el ministerio diera vacunas que están vencidas. A mí me parece que hay que confiar en el ministerio, en la calidad de la vacuna y en los controles que hacen los laboratorios productores y en los que hace nuestro organismo regulador".

Finalmente, se le consultó al especialista qué sucede si una persona se coloca o toma un medicamento caduco. "Básicamente, no es eficaz. No hay otro riesgo, no tendría efecto. Lo mismo pasa con la gran mayoría de los remedios, salvo algunos, no generan daño sino que no tienen eficacia", concluyó.