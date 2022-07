Chorilenta: el nuevo recurso de los comedores para afrontar la crisis

La situación del país preocupa a todos los argentinos y llegó a un punto de quiebre. Las expectativas y la incertidumbre se alza en los hogares y comedores de todo el país y la novedad llegó con los "chorilenta". En los comedores de Rosario se vieron golpeados por el aumento de precios y decidieron transformar el famoso embutido argentino.

Históricamente las cocinas argentinas han tenido que rebuscárselas y este es el caso. Según trascendió, en los comedores Madres Unidas, del barrio Parque Casas, y en el espacio social Un Sol del barrio Nuestra Señora de la Paz, en Granadero Baigorria, reparten a adultos y niños alrededor de 500 raciones diarias y se volvió viral el "chorilenta". Esta comida inventada en la cocina del comedor es una mezcla de polenta y carne.

El hecho trascendió en forma de repudio a las autoridades y al Estado, que según denuncian, hace seis meses que Nación "no manda nada". "Hace un tiempo que estamos parados porque no nos llegan recursos. Y lamentablemente los comerciantes no nos pueden dar una mano como lo hacían antes”, dijo Walter Vallejos, referente de la organización Luchadores Independientes Organizados (LIO) a Telefé Rosario.

"Bajan los programas a las grandes organizaciones de Buenos Aires, que tienen internas políticas impresionantes. Pero se olvidan de las organizaciones independientes como la nuestra, que tenemos una mirada diferente”, hizo hincapié Vallejos.

Desde el comedor afirmaron que lamentan la situación que están pasando las familias del barrio y en especial la de los jóvenes, ya que las adicciones merodean a los adolescentes. "Los chicos salen a la calle a juntar cartón o vender rosquitas. Se chocan tratando de vender algo o conseguir harina. Es lamentable y muy triste lo que estamos viviendo”, dijo Vallejos.

Sobre cómo surgió la idea, Vallejos comentó que tuvieron que tomar la idea de los años 2000 y 2001, cuando surgió en el comedor Los Gatos. "Lo hacemos en repudio a lo que está pasando. Este gobierno nos ha ilusionado con salir adelante y con llenar las heladeras. Hoy las heladeras están vacías y no se puede comer porque no se puede comprar. No queremos salir a la calle y marchar como lo hacíamos antes porque hay una interna política a la que no queremos sumarnos”, concluyó el representante del comedor.