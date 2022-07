Estos signos del zodíaco explotan por todo, son los más temperamentales

El horóscopo resulta muy útil para conocer las características de las personas y esta no es una muy buena. Los nacidos bajo estos signos aguantan situaciones hasta que no pueden más y dicen absolutamente todo lo que se habían estado guardando.

Todos conocemos a alguien que no se queja ni dice nada hasta que llega un punto en que explota y deja que emociones como la ira lo domine. Esa impulsividad que hace que las personas sean desagradables y muchas veces resulten antipáticas. Ellos no pueden manejarlo, cuando se dejan gobernar por el enojo o el dolor no hay quien los frene. Estos son los signos del zodíaco que estallan.

Cáncer: Los nacidos bajo este signo son los más impulsivos. A primera vista parecen centrados y equilibrados pero cuando alguien convive con ellos se da cuenta de lo poco previsibles que pueden ser. Muchas veces no dicen lo que sienten porque les cuesta expresarse y guarden las emociones dentro suyo hasta que en un momento, sin previo aviso, se vuelven un tornado de emociones. Apenas dicen lo que sienten, descargan todo de manera repentina y en un brote de la forma menos pensada.

Piscis: La locura de piscis proviene de su torpeza para canalizar las frustraciones. Siempre que se sienten sobrepasados, lo expresan con mucho mal humor. Es por esto que es común ver a una persona de este signo con una mala cara en un mal día, ya que, esta es su manera de "superar" sus problemas. Esto también le causa dificultades a futuro ya que las personas que no lo conocen se sienten desconcertadas por sus arranques de mal humor y por eso les cuesta encontrar nuevos amigos.

Escorpio: Ellos también son una bomba emocional que siempre está a punto de estallar. Ellos tienen la mecha muy corta y vuelan por los aires con facilidad. Nimiedades como, por ejemplo, llegar tarde a un lugar pautado pueden hacerlos estallar. También son muy rencorosos y tienen buena memoria, un combo que no va bien ya que, si alguien rompe su confianza, ellos lo recuerdan durante mucho tiempo y se lo harán saber al otro cada vez que tengan la oportunidad.