Rugby en silla de ruedas: una nueva oportunidad para los que sufrieron lesiones o accidentes

El rugby en silla de ruedas es un juego indoor adaptado para personas con discapacidades motoras a raíz de lesiones o accidentes, como José María Rocha, quien habló con MDZ y formó parte del rugby XV del San Isidro Club (SIC) hasta 2004, cuando se lesionó en un scrum.

El Torneo Nacional de Rugby en silla de ruedas, que comienzó este viernes en Argentina, tiene sus complicaciones para la organización por el tema traslados y alojamiento; según contó José María Rocha, jugador de Caranchos, el equipo que representa al SIC.

"No somos todos ex jugadores de rugby que tuvimos una lesión", contó José y agregó: "la mayoría son lesionados medulares, algunos con algún tipo de parálisis o amputados, pero no específicamente por lesiones generadas en el rugby".

José María Rocha en el Nacional 2021 disputado en Venado Tuerto, Santa Fe. (Foto: Andrés Romero)

El Torneo Nacional, pudo organizarse esta vez porque los alojamientos para personas con estas discapacidades son muy difíciles de conseguir. "Por suerte conseguimos el Polideportivo Almirante Brown y podemos usar un salón para ubicar camas", comentó José.

"En principio iban a venir de Tucumán, de Santa Fe, de Córdoba, de Rosario y de acá, de Buenos Aires", explicó Rocha sobre los participantes que debieron modificarse por cuestiones logísticas y porque algunos jugadores se enfermaron. "Al final somos tres equipos de Buenos Aires, uno de Córdoba y uno de Rosario", dijo lamentando las ausencias.

José, que debió abandonar el rugby XV tras lesionarse en la quinta y sexta cervical durante un scrum, hoy juega esta modalidad que le dio una nueva oportunidad. "Este deporte me da la posibilidad de compartir con gente que está en la misma situación que uno y me da amigos. Somos una familia y además nos sirve para hacer ejercicios de rehabilitación", explicó sobre como vive el rugby en silla de ruedas tras su accidente.

"Estamos tratando de que siga creciendo. La idea es formar nuevos equipos pero es difícil porque las sillas son costosas y hay que buscar lugar para practicarlo", comentó el integrante de la Fundación Rugby Amistad.

José María Rocha con su equipo de Caranchos (SIC) en Villa María (Foto: Instagram @rochajosem)

Este juego nació en Canadá a finales de 1970 y hoy se práctica en unos 20 países, además de tener categoría paralímpica. El ente que lo regula a nivel mundial es la International Wheelchair Rugby Federation.

El torneo nacional de este año se disputa en el Polideportivo Almirante Brown entre la tarde de este viernes y el fin de semana. Participarán Almirante Brown, Halcones y Caranchos de Buenos Aires, Dogos de Córdoba y Old Resian de Rosario.