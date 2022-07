La magnífica broma que le hizo un joven a sus amigos

Un joven le hizo una broma a sus amigos y subió a TikTok las reacciones. El usuario Facundo Bazán tiró 40 llaves por las calles de Mar del Plata con los números de teléfono de sus amigos.

La broma provocó que sus amigos recibieran una catarata de llamadas por parte de desconocidos que querían devolverles el objeto que estaba "perdido".

Luego de los llamados, los integrantes del grupo "Leña Sobrada" comenzaron a contar lo que les estaba ocurriendo: “Voy a empezar tranquilo para no arrancar la semana alterado ni mucho menos. La persona que está detrás la joda que me están haciendo desde las 8 o 9 de la mañana, le está saliendo bárbaro porque ya son las 11.15 y ya me llené las pelotas. No paro de recibir llamados de que están encontrando una llave que dice devolver a tal número. No sé si Facu está atrás de esto, dado que lo compromete su oficio, pero la realidad es que voy a revolear el celular me parece”, se quejó Juampi en un audio de WhatsApp.

Al instante, Lautaro contó que pasaba por lo mismo: "Boludo. Me llamaron tres veces a mí. Debe haber sido Facu, ahora tiene sentido. Debe tener llaves al pedo y las tiró con el plastiquito ese que te entregan en la cerrajería. Me llamaron como tres veces. La tercera vez me cansé y le dije a la mujer: ‘Hacé un pocito, escondela bien, ponele algo arriba y la paso a buscar en un rato. Ahí me dejaron de llamar".

A los minutos el usuario "Lata" comentó su experiencia: "A mí me hicieron recién lo mismo. Estoy re caliente. Facu dejá de romper las pelotas".

Captura de pantalla del video de @facuba8

El bromista, que trabaja en una ferretería, contó que había visto la broma previamente, pero esta no se había viralizado. Mientras se dirigía a un domicilio para realizar un trabajo, Facundo Bazán lanzó las llaves con los teléfonos de sus amigos en el centro de Mar del Plata. "En un momento, una mujer me empezó a gritar: ‘Nene, se te cayó la llave’. Y tuve que ir a buscarla", recordó entre risas.

En el video, Facundo dijo que eran 40 llaves, pero en realidad eran 33: 14 con el teléfono de Lautaro, 14 con el número de Juampi y cinco con el de "Tata".

Cuando subió el video, Facundo tenía 100 seguidores. En la actualidad posee más de 10.000.