Nieve y frío extremo: la desesperante situación que viven los varados en alta montaña

Viento helado que corta el aliento; nieve acumulada que impide caminar y mucha incertidumbre. La ruta 7 que une Mendoza con Chile quedó bloqueada por un temporal. Cientos de personas quedaron varadas en condiciones extremas y, en algunos casos, sin tener recursos para afrontar la contingencia. Las autoridades no tienen precisión sobre la cantidad de gente. Pero hay muchos autos particulares con familias, colectivos de pasajeros y camioneros de uno y otro lado del Paso Cristo Redentor.

Las temperatura fueron menores a los 15 grados bajo cero. Desde Gendarmería habían informado a MDZ que irían al rescate de las personas, pero necesitaban que primero sea despejado el camino. La intención era que los vehículos pudieran dirigirse a Punta de Vacas, Las Cuevas y Uspallata según el lugar donde estuvieran varados. Sin embargo, la mayoría sigue esperando.

Del lado chileno la situación es similar. "No ha venido nadie. Estamos en los caracoles, antes de Libertadores. La nieve no ha parado en toda la noche. Un alud tapó una parte del camión. Nadie nos dice cómo seguir, si van a dejarnos o nos van a sacar. Estamos desde la tarde y no ha parado de nevar", explicó Cristian, un camionero mendocino que está en el lugar. "Hay autos particulares. Ellos han subido un poco más de este lado. Con el tema del frío ha sido muy duro. La nieve no ha parado en toda la noche. Había viento muy fuerte que zamarreaba el camión por todos lados. Por suerte el viento paró, pero sigue nevando", explicó Cristian.

La visión desde adentro de un vehículo varado en alta montaña.

Aunque algunos tienen provisiones para pasar algunas horas, las condiciones extremas complican todo. Así, por ejemplo, para poder tener agua deben derretir nieve "como se hacía antes", porque todos los tanques de reserva están congelados. "Tenemos provisiones porque, por las dudas, uno se prepara. Pero agua no tiene nadie porque están todos los tanques congelados. Para tomar algo caliente hemos tenido que hacerlo a la antigua: juntamos nieve en una pava, la derretimos y la hervimos. Estamos todos en la misma", describió Cristian.

Entre los particulares que esperan ser rescatados crece la angustia. "No ha venido nadie", se quejaron. Algunos habitantes de la zona de alta montaña recorrieron con termos caliente de agua y café para ayudar.

La bronca es contra los coordinadores del Paso Cristo Redentor que, según denuncian las personas varadas, no advirtieron sobre el temporal. Desde Gendarmería explicaron a MDZ que sí había alerta y que solo se había abierto una "ventana" de buen tiempo que no fue lo suficientemente extensa para que pasaran todos. Por eso la mayoría quedaron varados en la ruta 7, luego de manejar en condiciones extremas.

Las condiciones seguirán siendo extremas en alta montaña.

Las condiciones no mejoran. Se esperan que las temperaturas superen los 15 grados bajo cero y hay alerta meteorológica, con riesgo moderado.

Carabineros cifra en 250 los vehículos varados en paso Los Libertadores



Desde la institución anunciaron que están gestionando refugios momentáneos para los afectados que se encuentran en la cuesta Los Caracoles. pic.twitter.com/wcQeA5m9cc — @sanfelipeinformate (@sanfelipeinform) July 10, 2022