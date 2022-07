Confusión por el aumento de la nafta en Mendoza: YPF dio marcha atrás en la medida

Este domingo, los mendocinos se despertaron con la noticia de que la nafta valía un poco más cara que el sábado. Con la inflación constante de Argentina, el incremento no fue sorpresivo pero no estaba previsto. YPF había tomado la determinación de subir casi $4 los combustibles, pero en la noche del domingo dio marcha atrás a la medida y no se aplicará en las estaciones de servicio de Mendoza.

"AMENA informa: Debido a un aumento del etanol de la semana pasada, se produjo involuntariamente una modificación de precios en un número muy reducido de estaciones de servicio (6), el que inmediatamente fue adecuado por la petrolera. En consecuencia no hay modificaciones de precio a los actualmente vigentes", indicaron desde la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta en la noche de este domingo.

Durante las primeras horas de la mañana la misma entidad había notificado que el precio de la nafta Súper había subido de los $123 a los $127,30; mientras que la Infinia estaba en $152 y había subido a $155,70. Sin embargo, en las estaciones el incremento no se vio reflejado en los carteles y no se verá ya que se tomó la determinación de no aplicar el aumento.

También indicaron que esas estaciones de servicio mencionadas se ubicaban en las zonas de Chacras de Coria, Luján de Cuyo y Uspallata.