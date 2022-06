Un día como hoy: la mayor filtración que puso de rodillas a EE.UU.

Un día como hoy, pero hace 9 años, Edward Snowden, un consultor tecnológico de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), hizo públicos documentos clasificados sobre varios programas de vigilancia masiva de la población.

“Estaba decidido a sacar a la luz que mi Gobierno había desarrollado un sistema global de vigilancia masiva y lo estaba usando sin el conocimiento ni el consentimiento de su ciudadanía”, explicó Snowden.

Uno de los programas de vigilancia masiva fue el PRISM. Un sistema lanzado en 2007 por la NSA que le permite captar correos electrónicos, videos, fotografías, llamadas de voz e imagen, actividad en las redes sociales, contraseñas y otros datos de usuarios contenidos por las principales empresas de internet en EE.UU.

Edward Snowden

Snowden envió las filtraciones al Washington Post y a The Guardian. Las compañías nombradas por los diarios que publicaron detalles del sistema incluyen a Microsoft y su división Skype, Google y su división YouTube, Yahoo, Facebook, AOL y Apple.

Además, entre los documentos filtrados aparecen escuchas a la Unión Europea, un hackeo masivo a China y vigilancias a las embajadas de 38 países.

En la actualidad, Snowden vive en Rusia ya que Estados Unidos le imputa alrededor de 17 delitos de espionaje por haber difundido información confidencial, mientras que activistas de todo el planeta lo apoyan, por sacar a la luz esas actividades.

Las efemérides del día

En el año 1829, muere en la ciudad española de Cartagena, a la edad de 73 años, el marino y administrador colonial Baltasar Hidalgo de Cisneros, el último virrey del Rio de la Plata, destituido por la Revolución de Mayo de 1810.

El 9 de junio de 1870, a la edad de 58 años, muere en su casa de campo el escritor inglés Charles Dickens, uno de los novelistas más destacados de la era victoriana. Es el autor de “Oliver Twist”, de “Historia de dos ciudades” y de “David Copperfield”, entre otras grandes novelas.

Sus libros gozaron de una popularidad sin precedentes durante su vida, y en el siglo XX, críticos y estudiosos reconocieron a Dickens como un genio literario. Sus novelas y cuentos aún son leídos y y se adaptan habitualmente al teatro. Fuente: Wikipedia

Charles Dickens

El 9 de junio de 1907, Racing Club e Independiente juegan el primer clásico de Avellaneda, en el que el Rojo venció como local por 3-2 a la Academia.

Ambos equipos han jugado 212 veces en la era profesional, con una diferencia a favor del Rojo de 19 partidos: 88 triunfos para Independiente, 67 empates y 69 triunfos de Racing. El Rojo ha convertido 325 goles sobre 273 de La Academia. Fuente: El Gráfico

Imagen del primer clásico de Avellaneda

Hace 88 años, el popular dibujo animado del Pato Donald aparece por primera vez en el corto de Walt Disney “Sinfonías tontas y La gallinita sabia” (Silly symphonies and the wise little chicken). En su debut, el Pato Donald tenía colores y vestimenta similares al actual, aunque en su aspecto físico era algo más gordo.