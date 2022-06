Qué libros inspiraron a Carlos Slim a convertirse en empresario

Carlos Slim es el hombre más rico de México gracias al Grupo Carson, su conglomerado que opera en distintos rubros como las telecomunicaciones, la energía, la automotriz, la construcción, la minería y el sector químico. Si bien el magnate ocupa el mayor tiempo de su vida al trabajo, reveló que es un apasionado de la lectura y le dedica parte de su tiempo.

El hombre de 82 años, nacido en Ciudad de México, estudió ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde presentó la tesis Aplicaciones de la Programación Lineal en Ingeniería Civil. Desde joven comenzó a invertir en la compra de negocios, principalmente en bienes raíces.

Además, tenía un gran pasatiempo que perdura hasta hoy: leer. Diego Enrique Osorno, el periodista que escribió la biografía "Slim: Biografía política del mexicano más rico del mundo", reveló algunos de los libros que ayudaron al empresario a ser muy exitoso en sus decisiones profesionales.

"Ling: The Rise, Fall, and Return of a Texas Titan"

Este libro, publicado en 1972, fue escrito por Stanley H. Brown y se trata de la biografía de Jim Ling. Este empresario estadounidense fue director de la corporación Ling-Temco-Vought y compró una gran cantidad de corporaciones que lo convirtieron en uno de los gerentes de conglomerados más famosos de la década de 1960.

En "Ling: The Rise, Fall, and Return of a Texas Titan", Brown se dedicó a escribir sobre los inicios de Ling, quien nació en Oklahoma, y cómo fue incursionando en distintos sectores hasta llegar a ganar un gran poder. Sin duda, esto le habrá servido a Carlos Slim para inspirarse en crear el Grupo Carson.

Jim Ling falleció en 2004 en Dallas, Texas. Fuente: Wikipedia.

"Cómo ser Rico"

Es una serie de ensayos de Jean Paul Getty, un empresario petrolero de Estados Unidos, quien se destacó por acumular una de las primeras grandes fortunas del país y fundar Getty Oil. Si bien nació en una familia rica, en las páginas de "Cómo ser rico" explicó cómo lo aprovechó para tener más dinero.

"Disfruté de la ventaja de haber nacido en una familia rica y cuando comencé mi carrera empresarial estaba subvencionado por mi padre. Aunque hacía dinero, y bastante por mi cuenta, dudo que el imperio Getty existiera hoy si no hubiera heredado el negocio de mi padre tras su muerte", narró el empresario fallecido en 1976.

Jean Paul Getty fundó la empresa Getty Oil. Fuente: Wikipedia.

"Mr. Baruch"

Bernard Mannes Baruch le dio permiso a Margaret L. Coit para escribir su biografía y le facilitó mucha información para que pueda lograrlo con precisión. El financiero, accionista y filántropo fue conocido como "El lobo solitario de Wall Street" porque rechazó unirse a casas financieras y hacer su carrera por solitario.

Fue asesor político de los ex presidentes Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt y Harry Truman, y tuvo una gran influencia en la Casa Blanca. Para Carlos Slim, Baruch fue también uno de sus grandes mentores y todas las experiencias de vida le dieron un ejemplo para copiar lo mejor de cada uno. Bernard Mannes Baruch también fue un destacado filántropo. Fuente: Wikipedia.





¿Leíste alguno de los libros que sirvieron de inspiración para Carlos Slim?