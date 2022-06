Integración de niños: la iniciativa mendocina que trascendió y consiguió apoyo europeo

Desde que el proyecto comenzó a prender en las voluntades y corazones, no dejaron de tejerse redes que se extendieron por todo el país, llegaron a Europa y permitieron a decenas de familias cumplir el objetivo que siempre las ha mantenido unidas: generar un nuevo espacio de desarrollo pleno para sus hijos/as. Justamente, fue la iniciativa de las mamás y papás de ADOM, entidad dedicada a promover los espacios de integración para las personas con síndrome de down en Mendoza, la que permitió crear la primera escuela de fútbol de la provincia destinada a potenciar habilidades y generar espacios de entretenimiento y aprendizaje desde el deporte.

El viernes pasado, la escuela de fútbol fue presentada. Hoy es un día clave y feliz, pues los niños, niñas y adolescentes que forman parte de las familias de ADOM, tendrán su primer entrenamiento en la cancha del Liceo Rugby Club, ubicado en calle Boedo de Luján de Cuyo. Nadin Minuzzi, vice presidenta de la asociación que está integrada por mamás y papás que a diario indagan en formas dinámicas e innovadoras para que sus hijos/as incorporen nuevas herramientas que potencien sus capacidades, asegura que gracias al apoyo de muchas personas e instituciones ha sido posible cumplir este sueño.

Tejiendo redes para cumplir sueños

Nadin destaca que el trayecto para avanzar en la creación de una escuela de fútbol para personas con síndrome de down no se hubiese recorrido sin el acompañamiento de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), que a su vez los puso en contacto con el Asociación Empate.

Hoy es el primer día de entrenamiento en el Liceo Rugby Club

Esta entidad, al mismo tiempo, fue la que tuvo llegada nada menos que a la UEFA Foundation (Unión Europea de Fútbol), la asociación internacional a cargo del financiamiento del proyecto. Nadin destaca que les llevó un año de trabajo poder hacer el lanzamiento, porque además fue necesario establecer los manuales de procedimiento, planificar la capacitación al equipo de profesionales voluntarios y afinar todos los detalles para que la escuela arranque y sea el lugar donde los niños, niñas y jóvenes con esta característica potencien sus habilidades, aprendan del deporte y sobre todo, compartan buenos momentos sus pares. Hasta el momento, ya hay al menos 50 inscriptos con edades variables, desde los tres años. La idea en un futuro no muy lejano será ampliar la oferta deportiva, con tenis y básquet.

Padres y madres se muestran felices junto a sus hijos gracias a la nueva iniciativa

"Nuestro objetivo final como familias es lograr que nuestros hijos sean en un futuro, adultos independientes y estamos seguros que es posible abrir caminos para lograrlo", reflexiona Nadin y detalla que al menos 120 voluntarios de diferentes ámbitos se han sumado a la iniciativa, desde profesionales de la salud o la abogacía hasta adiestradores de canes y diversas ramas.

"Todos en suma, harán su aporte de conocimiento y dedicación. Eso es lo realmente valorable y que nos impulsa a seguir creyendo que todo es posible cuando planificamos desde el corazón", expresa Nadin con la certeza de que este logro ha superado todas las expectativas.