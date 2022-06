Confundieron al Michael Jackson argentino con Felipe Pettinato y lo agredieron

Leo Blanco, mejor conocido como el Michael Jackson argentino, compartió en sus redes sociales que fue confundido erróneamente con Felipe Pettinato, quien hace pocas semanas estuvo en el ojo de la tormenta debido a un incendio en su apartamento que terminó con la vida del neurólogo Melchor Rodrigo. Blanco contó que ante la situación trato de refugiarse en un baño, donde solo lo esperaban más insultos y agresiones.

Mientras el hijo de Roberto Pettinato está internado en una clínica psiquiátrica tras el incidente que sigue siendo investigado, Blanco fue objeto de acoso callejero. De acuerdo al sitio web Pablo Layus, el artista gastó 30 mil dólares en cirugías estéticas para parecerse a su ídolo, Michael Jackson. Lo que no esperaba Blanco, era que lo confundieran con el actor, Felipe Pettinato.

Por medio de sus redes, el actor que tiene un show en homenaje al reconocido cantante estadounidense, contó que desde los comienzos de su carrera fue confundido con el hijo del conductor pero nunca había ido más allá de una anécdota graciosa. El viernes de la semana pasada concurrió a una consulta médica y notó que las miradas se dirigían a él. En la calle varias personas lo llamaban "Pettinato" y otros preguntaban: "¿No estaba internado?".

Blanco tiene un parecido increíble con el cantante. Foto: Leo Blanco Instagram

La situación pasó a mayores el lunes por la tarde cuando acompañó a su pareja a tomarse un micro a la Estación Once y un hombre se acercó a él, le pego un codazo y le gritó "enfermo mental". La pareja continuó caminando y la gente los seguía con la mirada. A pocos metros de la puerta de la estación otro hombre se le acercó.

"(...) Casi llegando a la puerta de la estación un señor alto y grandote me golpeó con fuerza mi brazo derecho (con el que yo estaba fumando), me lo dobló y con su mano me estrujo la mano y muñeca apagando el cigarrillo, lastimándonos a ambos. Mientras hacía eso me decía la frase 'vas a aprender'", relató el imitador en un posteo de Instagram.

A continuación, fue al baño para recobrar la calma pero al acercarse a un mingitorio al rededor de 10 hombres se le acercaron y le preguntaron si no estaba preso. Entre ellos se respondían "no, está internado". Blanco aclaró que él no era Pettinato pero no lo escucharon. Al salir del baño, él y su pareja decidieron cambiar de planes e irse del lugar.

Foto: Leo Blanco Instagram

"Estoy aterrado porque el señor que me golpeó podría haberme clavado algo; y todo porque vio el caso de Felipe en la tele.

¿A donde hemos llegado? (...) Toda mi familia está asustada por este tema; mucho más que yo mismo. No se que hemos hecho mal como para que el odio predomine; pero algo debo hacer con esta situación, para poder caminar tranquilo; y aunque pienso y pienso no encuentro la solución", reflexionó Blanco.