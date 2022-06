Carlos Maslatón escrachó a un restaurante y sus seguidores se vengaron de la peor manera

El abogado Carlos Maslatón fue impedido de entrar a un comercio gastronómico del Hipódromo de Palermo por las zapatillas que llevaba puestas. Tras contar lo ocurrido en Twitter, las redes estallaron y sus seguidores se vengaron de una manera muy particular.

Maslatón es un abogado e influencer liberal que tuvo un breve paso por la política y adquirió gran popularidad entre los jóvenes por su manera de tuitear y su apoyo a las criptomonedas. Además, apoya la candidatura presidencial de Javier Milei y se define como uno de sus "punteros políticos".

Según contó, fue rechazado en el restaurant Bagatelle por el calzado que llevaba puesto. "Espectacular esta noche en Bagatelle del Hipódromo. He sido inadmitido en el restaurante por presentarme con zapatillas en lugar de calzar zapatos o bota militar".

Luego, tras ir hasta Puerto Madero a cenar, mostró una foto de su calzado junto al de su acompañante. "Observar estas dos fotos. La de la izquierda, las zapatillas de mi amigo. La de la derecha, mis zapatillas. Según el restaurante Bagatelle del Hipódromo, donde no me admitieron esta noche, las de mi amigo van y las mías no por contener amortiguador. Todo en Argentina es joda", escribió.

El tuit donde Maslatón compara su calzado con el de su acompañante.

Con reacciones diversas, usuarios menos conocidos y hasta Santiago Siri respondieron a la queja de Maslatón "Carlos querido, tengo poca tolerancia a esa clase de lugares, pero en rigor debieron haberlos bochado a los dos".

Desde Derecho en Zapatillas, cuenta popular en Twitter, aconsejaron y usaron su caso como ejemplo: "Por ley sólo pueden rechazar si hay un cartel que liste los requisitos para la admisión, de lo contrario se puede ingresar derecho en zapatillas".

Luego de todo el revuelo, Carlos Maslatón eligió desafiar al establecimiento gastronómico que no le permitió la entrada, con una foto de todos sus calzados y el mensaje: "Mis calzados, por todo concepto. Ayer fui inadmitido en Bagatelle del Hipódromo bloqueándoseme por razón de mis zapatillas On por contener 'amortiguador'. Si esta fuese la causa real del rechazo decidido, consulto a Bagatelle acerca de si va alguno de estos otros".

Foto de los calzados de Carlos Maslatón en el desafiante tuit contra el restaurant.

Pero ahí no terminó la historia para Bagatelle, ya que los seguidores de Maslatón decidieron vengarse contra el local y escribieron una gran cantidad de críticas calificando negativamente al restaurante del Hipódromo. La catarata de críticas negativas provocó que la calificación del lugar cayera de 4,5 a 2,5 estrellas en Google.