La furia de Carlos Maslatón por la posible postulación de Fernán Quirós

El economista liberal Carlos Maslatón criticó la posible postulación del ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, en las elecciones 2023. El 'puntero político' del diputado de la Libertad Avanza, Javier Milei, expresó:" El desequilibrado mental este, que disfruta torturando a la población, es el elegido por sombrilla Larreta para sucederlo en la intendencia y así seguir destruyendo Buenos Aires".

El ministro Quirós anunció hoy que no descarta una candidatura para las elecciones de 2023, argumentando que "no puedo asegurar de ninguna manera que no me voy a postular, depende de las circunstancias y del plan de Gobierno". Quirós como jefe de Gobierno porteño es una cuestión que viene siendo analizada por Juntos por el Cambio hace tiempo. El mandatario cuenta con una imagen positiva superior al 60%.

Asimismo, Quirós expresó:" Hoy me estoy ocupando de ser ministro de Salud de la Ciudad. Vine a eso, voy a cumplir el plan de gobierno que organizamos con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y luego se verá en función de los caminos de la vida que me toquen los transitar. No tengo tiempo como para tomar esa decisión". El funcionario también afirmó que llegó al espacio público porque tiene "la voluntad de trabajar en lo que es de todos y aportar".