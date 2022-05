El hombre más cercano a Javier Milei dio detalles de su jefe y del liberalismo

El diputado porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, habló sobre el rol del economista Carlos Maslatón en el partido, la posible alianza con la presidente del PRO, Patricia Bullrich, la posible baja de impuestos y el cierre de ministerios en caso de asumir.

El diputado de Libertad Avanza Ramiro Marra.

- ¿Te gustaría que Carlos Maslatón ocupe un cargo político en Libertad Avanza?

- Me encanta Carlos Maslatón como puntero, como dice él. Me parece muy transparente que lo haga de esa manera y también hay que darle un reconocimiento. Carlos puede pedir el lugar que quiera y no lo hace. Él lo hace desde el corazón, banca al espacio desde su lugar, el que le tocó en las redes sociales con sus formas particulares de pensamiento. Algunas veces uno puede coincidir y otras no pero lo que uno siempre tiene que reconocer de Carlos Maslatón es que es un distinto. Tiene posturas que sorprenden, es muy inteligente.

El economista Carlos Maslatón.

- Hace poco en una entrevista en Doble Mérito, Patricia Bullrich dijo que no le cerró las puertas a Javier Milei, ¿Les gustaría tenerla como jefa de Gabinete?

- Qué soberbia tienen a veces los políticos de estar hablando de abrir y cerrar puertas. Nos meten a nosotros que somos nuevos en la política a tomar esa decisión. Si Patricia Bullrich abraza las ideas de la libertad, bienvenida sea. Hoy es la presidenta del PRO, no hay mucho que opinar sobre eso. Si quiere nuestras ideas puede venir a defenderlas desde este lugar. Si quiere seguir jugando a las internas por los carguitos dentro de Juntos por el Cambio que siga ahí y nos siga dando publicidad gratis como vienen haciendo todos los de 'Juntos por el Cargo'.

La presidente del PRO Patricia Bullrich.

- Revelaron que cerrarían la mayoría de los ministerios, ¿Cuáles crees que tendrían que quedar en pie?

- Es una buena pregunta pero no creo que sea el momento de estar hablando de eso, sino planificándolo. No quiero que porque yo haga una declaración pública de qué ministerio sí y qué ministerio no, después hablen. Hay cuestiones obvias, lo del ministerio de la Mujer a algunos les sorprendió y es algo obvio. No nos tenemos que profundizar tanto en el concepto. No va el ministerio de la Mujer y listo. Lo que sí, tienen que bajar los ministerios a 6 u 8 porque éstos tienen dentro de su costo político un costo económico muy alto. Eso es lo que tenemos que combatir. Después arrancan a inventarse programas pedorros de políticas públicas que lo único que hacen es generar más ineficiencia en el mercado y la sociedad.

- ¿Al ministro de Economía lo tienen cerrado?

- No, eso no es una decisión que me corresponde. Siendo Javier Milei el candidato a presidente creo que le corresponde a él. Si lo tiene cerrado es una cuestión de él, no puedo estar dando mi opinión personal sobre eso. Hay que tratar de salir de la trampa de los nombres propios por más que entendemos que la realidad en política es eso. Entiendo que los medios y la gente quieran nombres y todo pero acá tenemos algo mucho más fuerte: las ideas. Somos distintos. El diputado de Libertad Avanza y candidato presidencial Javier Milei.

- Entonces, ¿la idea va más allá de Javier Milei como figura?

- Por supuesto, Javier Milei no tendría la repercusión que tiene si hubiera sido zurdo o socialista. El gran potencial que tiene son las ideas, por eso hay que agradecerle por la batalla que dio. Hizo resurgir al liberalismo de vuelta en Argentina.

- Ustedes promueven la baja de impuestos, ¿cuáles son los 3 primeros que sacarías?

- Hay 170 impuestos que sacar, que sólo te joden la vida. Después por supuesto hay que reordenar lo que pasa con Ingresos Brutos. No hay comerciante en este país que no sufra eso. Es algo que hay que cambiar en este país.