Las confesiones de Patricia Bullrich sobre su pasado en Montoneros y en la Juventud Peronista

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se refirió a la reiterada acusación que recibe sobre haber sido parte de numerosas fuerzas políticas. En ese sentido, negó haber sido parte de Montoneros, la organización guerrillera de las décadas de 1960 y 1970. Además, recordó no haber participado de un mundial de hockey juvenil por estar en la Juventud Peronista.

"¿Viste que se habla de los trolls de Twitter? Bueno hay un ejército que todos los días te cambia la biografía. Es increíble lo de Wikipedia. Yo ya no lo miro más porque me deprimo. Wikipedia, en Argentina por lo menos, es como un instrumento político", comenzó la exministra de Seguridad de Mauricio Macri en diálogo con Doble Mérito.

"Según Wikipedia, estuviste afiliada a ocho partidos políticos diferentes, ¿los ubicás? La Juventud Peronista, Montoneros, menemismo, FREPASO, Alianza, Coalición Cívica, Cambiemos y Juntos por el Cambio", señaló el entrevistador.

A lo que Bullrich respondió: "Ahí tenés la primera mentira. A la Juventud Peronista no te afiliabas". Y al ser consultada por el caso de Montoneros, dijo: "No, no existen". Posteriormente, agregó que "el menemismo, la Juventud Peronista y Montoneros eran todo lo mismo. En el FREPASO nunca estuve".

Acerca de su función como ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos del 2001 al 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, comentó: "La Alianza era de partidos políticos. Yo tenía uno y estuve aliada con otros". "La Coalición Cívica también lo era", puntualizó.

"Estuve afiliada a dos partidos. A la Unión por la Libertad y ahora al PRO. Al peronismo nunca", declaró.

Sin embargo, en otro tramo de la entrevista admitió que cuando era jugadora de hockey no pudo asistir a un mundial por ser parte de la Juventud Peronista, pese a que previamente sostuvo que "no estaba afiliada". "Me eligieron e hice todas las prácticas. Pero me había metido en la Juventud Peronista y en ese entonces el hockey era un deporte muy elitista", concluyó.