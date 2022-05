Fernán Quirós fue determinante al hablar de esta nueva ola de contagios de covid

"La pandemia no terminó, estamos en una transición que quizás lleve una parte importante de este año”, explicó Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Sus definiciones llegan en el momento en que muchos comienzan a encender señales de alarma por el fuerte aumento de casos: en una semana, a cantidad de casos confirmados de covid pasó 11.443 a 17.646 en sólo una semana.

Si bien para los expertos un crecimiento de casos era esperable en esta época del año, Quirós señaló que "probablemente estemos en el inicio de una nueva ola". Igualmente, fe determinante al pronosticar cómo será esta nueva ola. "el aumento de casos no será importante”, sentenció y añadió que esto se debe principalmente a dos motivos: "el grado de vacunación y la inmunidad híbrida, es decir, el haber estado vacunado y haber transitado la enfermedad", explicó en diálogo con Radio Rivadavia.

El ministro explicó la circulación del covid tiene diversos momentos: “Venimos de una pandemia que se caracterizaba por tener tres olas, la primera ola en la que subían los casos, una semana después la segunda ola donde subían las internaciones y, 7 a 15 días después, la tercera ola con los pacientes que fallecían", enumeró y agregó: "Esa pandemia de tres olas ya no la vamos a volver a ver de esa manera”.

Si bien reconoció el aumento de casos, el ministro insistió en que las curvas de casos, casos graves y fallecidos no serán como las que hubo anteriormente "ya que la enorme mayoría de los casos van a ser leves”, adelantó Quirós que adjudicó esta novedad al alto grado de vacunación en el país y, particularmente, en la Ciudad de Buenos Aires. Ante el inminente aumento de casos y aun previendo que la gran mayoría no derivará en casos graves, el ministro remarco que es importante el uso del barbijo en espacios cerrados.

Quirós señaló que "este año vamos a salir de esta zona de transición hacia una circulación habitual de un virus más, probablemente el último trimestre de este año sea la fecha”.

El ministro porteño se refirió también a la resolución del ministerio de Salud de la Nación que comenzará a usar lenguaje inclusivo en sus comunicaciones con el objeto de promover una mayor inclusión. Atento a las prioridades del sistema de salud, Quirós expresó: "A mí no me parece que sea la vía de incluir la diversidad. Creo que pasa por otro lado. No me parece que sea la forma de hacerlo. Debemos ser inclusivos, aunque algunas personas quieren manifestarlo a través de la gramática".

Finalmente le consultaron por la posibilidad de ser candidato y evitó confirmar o desmentir esa posibilidad. En cambio, destacó el valor de construir consensos y poner en marcha políticas para mejorar la calidad de vida de las personas, tal como hacen desde la cartera que dirige.