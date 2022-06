Tu corazón es extra grande

Juan Barros ha cruzado la barrera de los 50 años. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió seguir adelante. Siempre reconoce que el arte le devolvió la capacidad de mirar. y hoy les acerca a los lectores de MDZ ilustraciones para motivar.

Junto con sus dibujos, todas las semanas nos trae unas palabras de aliento. Aquí van:

"¿Cuál es tu talle? El miedo no es tu talle. Porque te achica… Tu corazón es XXXL. Ser amado es lo único que me faltaba ser. Hiciste de mí lo que no sabía ser: AMADO. Abrazar es acomodarse. ¿A cómo darse…? ¿A cómo dar…? ¡Confirmarnos! El amor necesita ser lo que es. Para que uno sea lo que necesita ser: amado. ¿Es el reconocimiento que buscamos? Reconocer más que lo que nos faltaba, quien nos faltaba ser. ¡No te faltes! Vos no podés faltar…"

"Tu corazón es XXXL", nos dice hoy Juan Barros. Y siempre destaca que "creer en el camino lo abre".

*Juan Barros es artista plástico, poeta y psicólogo. Perdió la vista a una temprana edad, pero eso no le impidió desarrollarse en el mundo del arte.