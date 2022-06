Terminó internado tras un caso de bullying: le mezclaron antidepresivos y estimulantes a una bebida

En una escuela de la provincia de San Juan sucedió un hecho que estremeció a todos los padres y alumnos: dos estudiantes drogaron a otro en un caso de "bullying extremo". La joven víctima -según trascendió de alrededor de unos 13 años- está fuera de peligro pero ahora los padres de los demás alumnos se preguntan cómo puedo pasar esto dentro de la institución.

Según informó la jefa de Gabinete del Ministerio de Educación provincial, Marcela Platero, dos compañeros del joven afectado le dieron a beber dentro de una botella al menos tres sustancias estimulantes y antidepresivos. El adolescente comenzó a sentirse mal y cuando las autoridades lo notaron activaron el protocolo y llamaron una ambulancia y a la madre del menor.

La víctima de bullying fue llevada al Hospital Rawson donde se le realizó un lavaje y se determinó que había ingerido benzodiazepina, un opiáceo y anfetaminas. “Las dos primeras actúan como sedantes y la tercera como estimulante”, indicó la secretaria de Educación sanjuanina. “Los médicos me dijeron que le agradezca a Dios porque pudo haber sido mucho peor”, declaró la mamá del menor a medios locales.

“El niño está fuera de peligro, afortunadamente. Este es un caso de bullying grave. Con consecuencias que pudieron haber sido fatales. El Ministerio actuará en consecuencia”, dijo Marcela Platero, a los medios locales. Ana Sánchez, secretaria de Educación provincial, aclaró que en la escuela Pablo Ramella, ubicada en el barrio 12 de Diciembre en el departamento de Rawson, se realizará una investigación para comprender el motivo de la intoxicación.

Las palabras de la madre

Por su parte, la mamá del menor relató que cuando llegó a la institución, su hijo estaba a punto de descompensarse. “Me llamaron para decirme que mi hijo estaba mal. Pensé que se había caído, pero me dijeron que lo habían drogado”, explicó en diálogo con Canal 8 de San Juan.

“Cuando llegué a la escuela estaba drogado, desvanecido. No era él, estaba perdido, no podía estar de pie. Cuando me acerqué a él se iba para atrás, no tenía fuerzas para nada. Cuando llegó la ambulancia tenía mal la presión y el azúcar. En el hospital descubrieron que las pastillas que le mezclaron eran muy peligrosas. Si mi hijo ingería más, pasaba lo peor. Primero convulsiones y luego parálisis cerebral", continuó.

El escenario que preocupó a toda la comunidad educativa y a San Juan está siendo investigado. Este caso de bullying aparentemente no es el primero. De acuerdo a declaraciones de otros padres del colegio al medio local Tiempo de San Juan, "los chicos de último año son los más complicados". Según una mamá, en Facebook se enteran de todo lo que sucede entre los chicos.

Según trascendió, las autoridades del Ministerio de Educación llevarán adelante la investigación de lo sucedido. La justicia ordinaria aún no fue involucrada en el hecho, como tampoco jueces o fiscales.