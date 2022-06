Insólito proyecto de ley busca promover el "Día Provincial del Heavy Metal"

Andrea Charole, diputada de Chaco por el bloque justicialista, presentó un proyecto de ley muy curioso: establecer el 16 de mayo como "Día Provincial del Heavy Metal".

El objetivo, según la diputada, es conmemorar este estilo de música en homenaje a Ronnie James Dio, quien fue vocalista de la reconocida banda internacional Black Sabbath y falleció en 2010.

Black Sabbath es una de las bandas más influyentes de la historia del género

Charole contó que "hay muchos prejuicios" pero también destacó que es "nuestro rol como legislador, escuchar a todos". "Estoy muy contenta de poder presentar esta iniciativa” resaltó.

La idea de presentar este proyecto de ley llegó luego de reunirse con un grupo de jóvenes del interior: "Para mí esto no es pavada porque me lo sugirieron quienes trabajan en este género, que la reman día a día porque hay muchos que, además de buscar presentaciones en los festivales, también llevan el pan a su familia", contó en diálogo con Radio Mitre.

En caso de que se aprobara la ley, se aplicaría en toda la provincia y los gastos serían cubiertos, ya que según estipula el artículo 7 del proyecto presentado: "se imputarán a la partida presupuestaria correspondiente al Instituto de Cultura de Chaco".

Charole comentó que James Dio fue un músico destacado por su trabajo en bandas como Rainbow, Black Sabbath, Dio y Heaven & Hell y en cuanto al tipo de música la describió como: "Este estilo surgió como derivación del rock duro, que se caracteriza por su ritmo fuerte y repetitivo y porque se toca enérgicamente, a un volumen muy elevado y distorsionando el sonido con frecuencia".

Qué dice el proyecto de ley del Día Provincial del Heavy Metal

Estos son los principales planteos del proyecto de ley presentado por la diputada chaqueña:

Que los 16 de Mayo de cada año se establezcan como el " Día Provincial del Heavy Metal " para "instituir una jornada de festejo para este género musical, guardando una especial relación con uno de los artistas más legendarios e influyentes, reconocido internacionalmente que ha dado este estilo cultural, el Sr. Ronnie James Dio ".

Quién fue Ronnie James Dio

Ronnie James Dio nació en Portsmouth, Nuevo Hampshire, Estados Unidos, el 10 de julio de 1942. Dio sus primeros pasos en el rock and roll en su juventud, hacia 1956-57, cantando y tocando el bajo y la trompeta, en bandas como Red Caps y Ronnie and the Prophets.

Luego de pasar por diferentes bandas, James Dio entró como vocalista en una de las más grandes bandas de los '70 y que había definido a principios de esa década los cimientos de lo que más tarde se denominaría heavy metal. Esa banda era Black Sabbath. La curiosidad es que Dio, como se lo conocía popularmente, reemplazó a Ozzy Osbourne, quien había comenzado tratamientos de desintoxicación por su adicción al alcohol y las drogas. En este momento Ozzy Osbourne dijo a Dio que se asegurase de llevar chaleco antibalas si se atrevía a cantar «Paranoid» y «Iron Man» en directo, ya que sería el mismo Ozzy quien lo mataría.

Con Ronnie, Black Sabbath grabó Heaven and Hell (1980), Mob Rules (1981), el directo Live Evil (1982) y Dehumanizer (1992), dejando grandes temas como Children of the Sea, Die Young, Heaven and Hell, The Sign of The Southern Cross, The Mob Rules y otros.

Finalmente, falleció en Houston, el 16 de mayo de 2010 por un cáncer de estómago diagnosticado solo un año antes.