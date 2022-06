La historia detrás de la foto viral de la nadadora

Hace pocos días se volvió viral un set de fotos que mostraba a la nadadora estadounidense Anita Álvarez pasando un terrible momento durante el Mundial de Natación que se disputa en Budapest, luego de desmayarse en la pileta al completar el ejercicio en la final de rutina libre individual. La joven de 25 años fue rescatada dramáticamente por su entrenadora Andrea Fuentes, quien se lanzó al agua para salvarla y evitó una tragedia.

Álvarez fue atendida por los médicos, quienes más tarde informaron que la joven ya se encuentra fuera de peligro. La nadadora se realizará estudios para determinar qué fue lo que sucedió, debido a que no es la primera vez que le ocurre: ya le había pasado en el preolímpico para Tokio 2020.

La manera de estirar el brazo para llegar antes. El gesto apurado de la cara. La vida desvanecida.

Andrea Fuentes rescatando a Anita Álvarez en una de las fotos del año realizada por Oli Scarff pic.twitter.com/WT2yKDGidQ — Carlos del Amor (@cdelamor_) June 22, 2022

El rescate fue hecho por la exmedallista olímpica Andrea Fuentes, entrenadora de Álvarez, quien se lanzó al agua cuando vio a la joven hundirse en el agua producto del desmayo: "Salté al agua nuevamente porque vi que ningún guardavidas ni nadie más lo hacía", le dijo la española al diario deportivo Marca. "Me asusté porque no estaba respirando", agregó.

El fotógrafo Oli Scarff, cuyas fotos se viralizaron al ritmo de la increíble historia se viralizara, contó cómo llegó a tomar esas imágenes a través de su cuenta de Instagram. "Esta secuencia, que muestra el rescate de Anita Álvarez por parte de su entrenadora, Andrea Fuentes, en los momentos inmediatamente posteriores a su rutina en la disciplina Solo Free, se siente como si hubiera tenido un efecto profundo en muchas personas, y no menos en mí", contó.

Scarff -quien ganó dos veces el World Press Photo- relató que "la cruda transición de presenciar el espectáculo de la rutina de Anita a capturar su vida siendo salvada todavía es difícil de procesar para mí. La Natación Artística no tiene mucha cobertura mediática pero siempre que la he fotografiado siempre me ha sorprendido. Es uno de esos deportes que se siente completamente inviable para intentar incluso el 1% de lo que hacen".

Noticias Relacionadas Casi una tragedia en el Mundial de Natación: se desmayó y la rescataron del agua tras 2 minutos sin respirar

Finalmente, sobre la situación de Anita Álvarez aclaró: "Algunas personas me han preguntado qué siento al respecto; Bueno, estoy más que aliviada de que Anita esté bien y tengo una admiración asombrosa por la acción decisiva, poderosa y determinada de Andrea. Les deseo lo mejor a ambos para el futuro y espero volver a fotografiar a Anita compitiendo pronto".