Efemérides del 25 de junio: la muerte que enmudeció al mundo

En un 25 de junio, pero de 2009, muere en Los Angeles (EE.UU.) Michael Jackson, a los 50 años, tras una inyección de anestésico propofol y otros medicamentos administrada por su médico.

Apodado como el "Rey del Pop", sus contribuciones y reconocimiento en la historia de la música y el baile durante más de cuatro décadas, así como su publicitada vida personal, lo convirtieron en una figura internacional en la cultura popular.

Es reconocido como el «artista musical más exitoso de todos los tiempos» por el Libro Guinness de récords mundiales.

Otras efemérides

1792.- Comienza la medición del meridiano de París, origen del Sistema Métrico Decimal.

1806.- Desembarco cerca de Buenos Aires de una expedición británica, compuesta de 1.800 hombres, al mando del general Beresford.

1947.- Se publica el Diario de Ana Frank.

1950.- Guerra de Corea: los norcoreanos invaden el sur.

1967.- "The Beatles" graban en directo "All you need is love", en el programa "Our World", vía satélite desde la BBC para 30 países. Su última actuación en televisión.

1975.- Mozambique se independiza de Portugal.

1978.- La Selección argentina gana su primer campeonato mundial al vencer por 3-1 a Países Bajos en la final disputada en el estadio Monumental, con dos goles de Mario Kempes y uno de Daniel Bertoni, mientras que Dik Nanninga marcó para los holandeses. Foto: FIFA

Daniel Passarella capitán de la selección en el Mundial 78

1991.- Las repúblicas yugoslavas de Eslovenia y Croacia proclaman su independencia.

2021.- El policía Derek Chauvin, que asesinó al afroamericano George Floyd, condenado a 22 años de prisión.