Farmacias de Mendoza aseguran que hay faltante de medicamentos estacionales

Farmacéuticos locales afirmaron que desde hace poco más de una semana faltan distintos tipos de medicamentos estacionales como antitérmicos y productos de uso pediátrico como antibióticos. Indicaron que "se han quebrado los 'stock' por parte de los laboratorios de producción". Además, manifestaron que piden a las droguerías, pero ni siquiera les aparecen como disponibles para adquirirlos. Desde el Colegio Farmacéutico de Mendoza reconocieron y explicaron la situación.

"Puntualmente a nuestra farmacia le faltan remedios como la Novalgina (analgésico y espasmolítico) y también algunos jarabes. En otro tipo de productos se da que hay, pero no lo suficiente", dijo Iliana a MDZ, farmacéutica de Guaymallén, respecto a la problemática.

"El proceso para encargar un remedio (o cualquier producto que se comercializa en la farmacia) es primero pedirlo online a las diferentes droguerías. Y desde las mismas te dicen que tienen solo dos o tres unidades por jarabe y te pueden vender de a poco. Si bien notamos que han ingresado más productos que hace algunas semanas, algunos siguen faltando como es el caso mencionado de la Novalgina", sostuvo la farmacéutica.

Mario Valestra, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, explicó a MDZ que: "Hay varios motivos por los que tenemos algunos productos en falta. Sobre todo, lo notamos en productos que son estacionales, de invierno. Lo que falta son productos de uso pediátrico, antitérmicos y antibióticos. Se han quebrado los stock de los laboratorios de producción, ya sea en la exportación de las moléculas o en la elaboración de las mismas".

Además, subrayó: "Lo que pasa es que estos laboratorios trabajan estadísticamente con los registros de los últimos tres años. Ahí, hay que recordar que dos de esos últimos años estuvieron muy afectados por la pandemia. Allí la demanda fue mucho menor, por ende la dispensa fue mucho menor también. Ha habido un quebranto de stock en la industria farmacéutica".

"Ya estamos tienendo una solución. Para elaborar un producto de una droga, hay que llevar a cabo una serie de trámites con ANMAT que llevan mucho tiempo y hay que cumplir con los requisitos necesarios. Tenemos que cumplir con los distintos parámetros de seguridad que corresponden. Eso pasa cuando se dan estas situaciones desafortunadas y no hay una correcta predicción del consumo", aseveró Valestra.

Stock garantizado para patologías crónicas

Si bien el faltante actual no es menor y hace menos de un mes algunas farmacias constataron hasta faltante de barbijos, la situación de los medicamentos crónicos no se ha visto afectada hasta el momento. Estos medicamentos son los que mantienen en alerta, no solamente a quienes lo necesitan para el día a día, sino también a los farmacéuticos y a las obras sociales que tienen que garantizar el acceso a los pacientes.

Los medicamentos crónicos no han entrado en falta.

Por su parte, el presidente del COFAM, declaró a este medio que: "Lo que podemos decir sobre los medicamentos crónicos, que son los que más preocupan, como la insulina, como los medicamentos hipertensivos y para patologías crónicas, es que el stock está garantizado".

En la mira por el faltante de gasoil

Por la crisis de desabastecimiento de gasoil en Argentina y el mundo, todos los sectores se han visto afectados directa o indirectamente por la problemática. Sin embargo, los farmacéuticos mendocinos no han manifestado inconvenientes y esperan que a la larga, la situación no afecte a la distribución de los medicamentos.

"Estos quiebres de stock que se presentan en la provincia no tienen nada que ver con el tema del faltante de gasoil. Esperamos que en un futuro la situación se mantenga así y no nos afecte ni se agrave aún más de lo que ya está", concluyó Valestra al respecto.