Educación en Argentina: el dato que deja bien parada a Mendoza

Elena Duro, especialista en Educación y miembro de la Coalición por la Educación, se refirió a los resultados de las pruebas nacionales Aprender 2021, que revelan que prácticamente la mitad de los chicos de sexto grado se encuentra por debajo del nivel básico en Lengua y Matemáticas. Calificó esto como "catastrófico" y detalló a qué debemos atender como sociedad para que eso a futuro no traiga aparejadas consecuencias nefastas para el país, incluso a nivel económico.

Duro se lamentó de que estos exámenes sólo se hayan tomado en el nivel primario. "Hubiera sido bueno tener datos también de secundaria, porque sin información uno anda a tientas en Educación", señaló. Concretamente sobre el resultado de las evaluaciones Aprender, dijo que no sorprende, porque ya en 2021 el Banco Mundial alertó una situación catastrófica en América Latina porque fue el continente que más tiempo cerró sus escuelas.

"Tener el 45% de los chicos que están por debajo del nivel básico en Lengua y Matemáticas en un promedio nacional nos pone en una situación de emergencia y crisis. Yo creo que es una catástrofe educativa, pero eso no nos tiene que hacer bajar los brazos", sentenció.

"Hubo jurisdicciones como Mendoza, que está a la vanguardia por dar alertas tempranas, sistemas nominales, de conocer a sus alumnos. No es de extrañar que algunas zonas que trabajaron mucho en pandemia estén por encima del promedio nacional. De cualquier modo, todo el país está en esta situación y ningún resultado es alentador", continuó diciendo la especialista.

Pensando a futuro, Duro expresó que el camino es priorizar, focalizar y volver a construir un pacto entre estudiantes, familias y escuelas. Es que "tenemos casi a la mitad de los chicos que en sexto grado que no pueden comprender un texto escrito o no pueden hacer una operación básica de matemáticas y además son parte de los sectores más vulnerables, porque la brecha de desigualdades por pobreza se incrementó en estos dos años. Tenemos que poner prioridades y no nos podemos dispersar en términos de políticas educativas".

Consultada entonces sobre dónde es necesario hacer foco, la entrevistada respondió: "En la alfabetización inicial, en las prácticas del lenguaje, en todas las asignaturas. Sino cuando estos chicos terminen la escuela no los van a poder emplear y no van a poder cursar estudios superiores o universitarios, porque no tienen las capacidades básicas. Es una emergencia".

Finalmente, Duro hizo hincapié en la necesidad de proteger la inversión en educación, "no podemos seguir pensando que la educación puede ser una variable de ajuste, sea cual sea la situación económica del país. No hubo en el mundo un país que haya podido avanzar en desarrollo sin invertir en educación. De todos modos, eso es una condición absolutamente necesaria pero no suficiente. No es sólo un tema de inversión sino también de formación de los docentes".