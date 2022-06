Este es el cuadro que batió un récord Guinness por ser el lienzo artístico más grande del mundo

Guiness World Records confirmó que la pintura "The Journey of Humanity" del artista británico Sacha Jafri es la más grande del mundo. Esta obra artística fue subastada por millones de dólares y lo más interesante es que el autor destinó el dinero a caridad, principalmente a ayudar a los niños de recursos más bajos afectados por la pandemia de coronavirus.

La obra de arte nace de la creencia del pintor de que la pandemia puede ser algo positivo para la humanidad a nivel social. Representa el aislamiento y la conexión con el otro, principalmente entre los niños, por lo que fue inspirada por las emociones y las expresiones las cuales incorporó en el dibujo.





"Mi trabajo tiene como objetivo elevar al espectador, seducir el alma y excitar, energizar e inspirar el espíritu. Quiero electrificar nuestros sentidos y despertar lo que con demasiada frecuencia está dormido en el interior", expresó Sacha Jafri en su sitio web.

El lienzo extremadamente gigante sobre el que Sacha Jafri pintó su obra - Fuente: Revista Acromática

"The Journey of Humanity", que en castellano significa "El Viaje de la Humanidad", fue creada en el Hotel Atlantis, The Palm, durante un total de 7 meses de trabajo entre marzo y septiembre del 2020. Fue subastada en Dubái por $62 millones de dólares y la compró el criptoempresario francés Andre Abdoune, de esta manera, se convirtió en el segundo precio más alto jamás pagado por una obra de arte.

Todo el dinero recolectado por la impresionante obra de arte se destinó a niños en países en vías de desarrollo para crear infraestructura médica y de sanidad, principalmente los que fueron devastados por la pandemia. Además, el pintor tuvo un fuerte apoyo de personalidades como Eva Longoria y Rita Ora que lo ayudaron a llevar adelante su trabajo.

Sacha Jafri estudió en a Universidad de Oxford. Fuente: Instagram @sachajafri.

¿Quién es Sacha Jafri?

Sacha Jafri es un artista británico contemporáneo que estudió en el Eton College, un prestigioso colegio al que asistieron muchas personas de élite como la familia Spencer, el príncipe Harry y el príncipe William. En el 2020, obtuvo su maestría en Bellas Artes en la Universidad de Oxford y su trabajo es tan popular que realizó pinturas para el príncipe Carlos.

Generalmente trabaja fuera del sistema de galerías de arte, dona muchas de sus obras o ganancias de ellas a esfuerzos de caridad. Cuenta entre sus coleccionistas a Barack Obama, miembros de la familia real británica, Sir Richard Branson, Sir Paul McCartney, Leonardo DiCaprio, Bill Gates , Madonna, David Beckham, George Clooney y Eva Longoria.