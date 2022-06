¿Instagram notifica a los usuarios cuando hacemos una captura de pantalla en sus stories?

En agosto de 2016, Instagram lanzó las stories, una función que permite a los usuarios tomar fotos y agregarlas en su perfil para que desaparezcan en 24 horas. Con el crecimiento de la red social, cada vez se fueron sumando más herramientas y una de las que más llamó la notificación es la notificación cuando un usuario hace una captura de pantalla al contenido.

Gracias a su popularidad, desde Meta optimizaron sus funciones y hoy se pueden realizar una gran cantidad de acciones: transmitir en vivo; mandar reacciones; hacer publicidad con fotos o videos de hasta 15 segundos, colocar stickers, la ubicación, la hora, filtros, entre otras cosas; y también se crearon las historias destacadas para mantener las stories permanentemente en el perfil.

¿Instagram notifica las capturas de pantalla?

Desde Meta crearon las stories de Instagram como inspiración de Snapchat, lanzada en 2011 por Evan Spiegel. Esta red social tiene como característica principal publicar fotos o videos efímeros, que se borran a las 24 horas, y desde sus inicios que notifica al usuario cuando otro toma una captura de pantalla.

Mark Zuckerberg se inspiró en Snapchat para las stories. Fuente: Instagram @zuck.

En cambio Instagram nunca lo notificó, pero en los últimos años Mark Zuckerberg comentó su intención de agregarlo. Unos meses atrás cambiaron las políticas de privacidad de Meta e informaron que agregarán la notificación de captura de pantalla tanto de las stories como de los chats privados.

"La nueva actualización para los chats encriptados de extremo a extremo contiene que recibas una notificación si alguien hace captura de pantalla de un mensaje que desaparece", anunció el CEO en su perfil de Facebook. Si bien algunos usuarios no estuvieron de acuerdo con este cambio, para otros es una buena herramienta para tener mayor privacidad y saber quienes se apropiaron del contenido.

La actualización ya se encuentra activa en Estados Unidos y poco tiempo después llegó a algunos países de Europa. Aún hay muchos usuarios que no la tienen activa, y esto tiene que ver con que los cambios no se hacen para todos al mismo tiempo, por ejemplo, porque algunos no tienen la aplicación actualizada desde el market.

Para saber si esta función ya aplica en el usuario personal de uno se pueden hacer dos cosas: la primera es actualizar la app desde el market en el caso que sea necesario. Luego sacar captura de pantalla a la storie de un amigo y consultarle si le llegó la notificación, de esta manera sabremos si funciona.





¿Te gustaría saber quiénes hicieron captura de pantalla de tus historias?