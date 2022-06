El duro pronóstico que hacen los profesionales sobre la salud en Mendoza

Representantes de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) se convocaron en la explanada de la Casa de Gobierno para exigir el adelantamiento de paritarias salariales y también que se ponga en foco el “éxodo de especialistas” en los principales hospitales de la provincia. Los cientos de manifestantes que hoy se encuentran de paro sin asistencia a los lugares de trabajo, aseguran que la salud sufre una "crisis sin precedentes" que se agravará con el correr de los días.

Los profesionales de la salud nucleados en el gremio Ampros se manifestaron frente a la Casa de Gobierno en reclamo de una serie de medidas que permitan mejorar las condiciones laborales del personal que presta servicios en los efectores de salud de la provincia de Mendoza. "Pedimos la recuperación del 36% perdido en 2020 y adicionales como el recurso humano crítico, guardia pasiva, pagar la doble especialidad y adicionales que están incorporados en el Convenio Colectivo de Trabajo. Todas nuestras exigencias tienen que ver con una política de estado en relación a la salud", dijo la secretaria general del gremio, Claudia Iturbe.

Al ser consultada por el número de cirugías postergadas debido al conflicto que mantienen los anestesistas con el gobierno, destacó: "Tenemos postergadas 6.000 cirugías programadas pero lo que no es una urgencia hoy lo es mañana. Sabemos que las patologías se agravan cada vez más. El problema no es solamente en el sector público sino en el privado. Hay especialidades que están desapareciendo y no hay políticas de salud tendientes a resolver esta problemática".

Desde el gremio de la salud destacaron que "la crisis actual del sistema sanitario no tiene precedentes" y el impacto lo sufren los mendocinos que hoy ven resentida la atención en los efectores de salud tanto públicos como privados de la provincia de Mendoza.

"El sufrimiento de los mendocinos es muy grande, hay muchas listas de espera para cirugías y no hay indicios de una posible solución ni de voluntad de diálogo. Lo único que hicieron fue sentarse con un sector atomizando la salud como si solamente pasara por una especialidad cuando sabemos que para que haya salud debe existir un trabajo en equipo", aclaró en referencia al acercamiento del gobierno con los anestesistas y agregó: "El acuerdo del gobierno con el sector de los anestesistas es una práctica desleal, ellos mismos han reconocido que no pueden dialogar de salarios sin la presencia del gremio. Los anestesistas quieren acordar salarios en negro y el gremio no apoya esa idea".

En cuanto al acatamiento del paro convocado por el gremio, Iturbe destacó que fue alto y solamente se afectó la atención de los consultorios externos. "Se están atendiendo solo urgencias y emergencias porque sabemos que eso no se puede suspender", aclaró mientras que desde el ministerio de Salud de la provincia informaron que, en promedio, el acatamiento fue del 25% . En el caso del Hospital Lagomaggiore, se suspendieron todas las cirugías programadas debido al acatamiento del personal de salud.