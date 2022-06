Empezó el frío y suenan las alarmas por intoxicaciones con monóxido de carbono

El invierno no llegó de acuerdo al calendario sino con una anticipada ola polar que anticipó las bajas temperaturas. Las últimas dos semanas se sintió en todo el país un frío distinto, el aire helado y por ende la necesidad de buscar un poco de calor. Puede ser por un guiso, lentejas o mate, son muchas las comidas que calientan el cuerpo pero no es suficiente. En casa podemos tener calefactores, estufas, caloventores o inclusive calefacción a leña o carbón.

Las estufas, calefacción a leña o a carbón pueden resultar ser un peligro muchas veces. La intoxicación por monóxido de carbono constituye una de las principales causas de muerte por envenenamiento para todas las edades, tanto para nuestro país como en el mundo. Según la Guía de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones por monóxido de carbono publicada en el año 2016, en Argentina cada año fallecen aproximadamente 200 personas por este motivo.

De acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, durante el 2018 se registraron 2.600 casos de este tipo de accidentes. La razón es que es un gas muy tóxico, inclusive se lo llama "asesino invisible" porque debido a sus características resulta difícil de detectar. El monóxido de carbono es incoloro, inodoro, insípido y no irrita los ojos ni la nariz.

Foto: Climmatic

La gran mayoría de estos casos son evitables y para ello pueden utilizarse detectores de monóxido de carbono. Estos artefactos son tan pequeños como los censores de las alarmas. En internet, hay una amplia oferta que va desde los $2.000 hasta $18.000 y pueden ser a pila o con enchufe.

Las intoxicaciones con este gas suelen ser más comunes en épocas frías porque suelen cerrarse puertas y ventanas y aumenta el uso de todo tipo de calefactores, termotanques, calderas, estufas, braseros, cocinas, anafes, entre otros. Las recomendaciones con este tipo de artefactos son: mantener los ambientes bien ventilados, en el caso de encender braseros no hacerlo dentro de la casa y no irse a dormir con las llamas prendidas y no usar el horno y hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente.

¿Cuáles son los síntomas por intoxicación?

Cuando el ambiente es ventilado pueden presentarse los síntomas luego de varias horas de la pérdida de gas. Se debe sospechar de una intoxicación por monóxido de carbono cuando una o varias personas estuvieron en un ambiente cerrado y presentan al mismo tiempo:

Dolor de cabeza

Mareos

Somnolencia

Debilidad

Cansancio

Náuseas / vómitos

Palpitaciones

Dolor de pecho

¿Qué hacer si alguien se intoxicó?

Lo primero es retirar a la persona del lugar y abrir puertas y ventanas para ventilar. El individuo debe ser llevado a un hospital para atención médica e informar que estuvo expuesto a gases de combustión.

Líneas telefónicas GRATUITAS con Atención 24 horas: