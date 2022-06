¿Quién es presidente de Disney en la actualidad y cuál es su fortuna?

Ya te contamos quiénes son los herederos del imperio Disney. En esta oportunidad compartimos todo lo que hay que saber acerca de Susan Arnold, su presidenta, y te decimos de cuánto es su fortuna. A continuación, los detalles.



Susan Arnold es la presidenta de la Junta Directiva de Disney. Fuente: thewaltdisneycompany.com

Susan Arnold: todo sobre la presidenta de The Walt Disney Company

Como bien se expresa en su portal web, The Walt Disney Company es “una empresa internacional diversificada líder en entretenimiento familiar y medios de comunicación”.



Con una misión de “entretener, informar e inspirar a personas de todo el mundo a través del poder de una narración sin igual” y un liderazgo indiscutido a nivel internacional, el conglomerado constituye un verdadero imperio que dota a sus directivos de enormes responsabilidades.



En lo que es la Junta Directiva la figura más destacada es la de Susan Arnold, quien en la actualidad es más conocida como la presidenta de Disney. Esta empresaria de 68 años es la primera mujer en toda la historia de la compañía en desempeñarse como tal y asumió este puesto el pasado 31 de diciembre, reemplazando a Robert Iger.



Considerada por varias publicaciones como una de las mujeres de negocios más poderosas del mundo, no existe un consenso acerca de lo que es su fortuna en la actualidad. Al respecto, Apumone.com indica que sería de unos 50 millones de dólares.



Bob Chapek: otra de las figuras fundamentales de Disney



Luego de Susan Arnold, podría decirse que el lugar más importante en The Walt Disney Company lo ocupa Bob Chapek, quien se desempeña como CEO desde el 25 de febrero de 2020.



Con casi 3 décadas de experiencia en la compañía, Chapek es catalogado como “un líder visionario” que se interesa tanto por la creatividad y el aspecto tecnológico como por el hecho de cumplir con los objetivos comerciales.



Acerca de lo que es su fortuna, sucede algo similar que con Arnold, en el sentido de que resulta difícil precisar el total. No obstante, en su caso hay informaciones que indican con claridad cuáles son las sumas que obtuvo desde que comenzó a ocupar el lugar de director ejecutivo.



Según Los Angeles Times, Chapek obtuvo 14,2 millones de dólares a lo largo del 2020, su primer año en el nuevo cargo. Por otra parte, el 2021 fue mucho mejor para él en el sentido de que obtuvo más que el doble de la cifra mencionada.



De acuerdo con esta fuente, durante el año pasado el actual CEO de Disney percibió un total de USD 32,5 millones.



¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todos estos datos vinculados a la presidenta y al CEO de The Walt Disney Company en la actualidad?