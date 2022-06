La incansable lucha de un papá por saber qué pasó con su hijo

El Día del Padre para muchos es motivo de festejo y celebración, pero para quienes perdieron a un hijo o hija es una jornada atravesada por la tristeza de saber que los momentos felices son parte de un recuerdo. Andrés de la Torre no pierde las esperanzas de encontrar con vida a su hijo Tehuel, que desapareció sin dejar rastros hace poco más de un año.

Andrés tiene 68 años y jamás pensó que debería atravesar una de las situaciones más difíciles de su vida. La desaparición de Tehuel fue un impacto que generó un cambio permanente en toda una familia, que no pierde las expectativas de saber qué le ocurrió esa "persona extremadamente dulce que acompañaba las tardes de mates y charlas".

Desde ese 11 de marzo del 2021, nada fue igual para el papá y los 4 hermanos de Tehuel. Este domingo cuando se reúnan por el Día del Padre, la silla de ese joven "alegre que compartía viajes y le gustaba acampar" estará vacía. "Mis hijos siempre me acompañan, estamos unidos...vamos a estar juntos el domingo pero no alegres, si supiéramos dónde está sería otra cosa...no tenemos la posibilidad ni siquiera de llevar flores a un cementerio", dijo con la voz entrecortada.

La última información que tuvieron fue cuando el joven había ido a una entrevista de trabajo, de la que nunca regresó. En ese momento comenzó la lucha para obtener un trato igualitario por parte de la justicia que, según ellos, no se movió lo suficiente para encontrarlo. "He venido luchando y renegando con los procedimientos de la justicia. Nunca nos dieron posibilidad, ningún padre está preparado para vivir una situación como esta, en mi caso fui tomando conciencia de cómo proceder luego de unos meses de ocurrida su desaparición", explicó Andrés.

Tehuel era un joven trans que desapareció el 11 de marzo de 2021 tras una supuesta entrevista de trabajo

Para la fiscalía que lleva adelante la investigación por la desaparición se trató de un asesinato, aunque nunca hallaron el cuerpo, sin embargo su familia sigue insistiendo con la búsqueda y aparición con vida ya que aseguran que fue cooptado por una red de trata. "La primera investigación se cerró en noviembre y lo dan por muerto, pedí que pasaran nuevamente luminol pero me dijeron que hasta ahora solamente se encontró una gota de sangre que pertenecía a Tehuel y nada más", contó.

Hasta el momento, todas las búsquedas realizadas no arrojaron resultados respecto del hallazgo del joven, aunque sí se hallaron elementos (pertenencia de Tehuel) que llevaron a la imputación de los dos sospechosos que serán sometidos a juicio.

"Si tuviera los recursos económicos estaría buscando por todos lados a mi hijo, desde noviembre hasta ahora se hizo solamente un allanamiento en la casa que señalamos. Si no sos una persona importante o con recursos no existís para la justicia...", destacó y agregó: "Yo no tengo el dinero para moverme, a Tehuel nunca se le dio la posibilidad de ser buscado vivo, siempre se lo buscó muerto...hubo falta de interés, homofobia por parte de la justicia y el Estado. Mi hijo está en los medios gracias a las organizaciones que visibilizaron su caso".

Los recuerdos de momentos felices atraviesan el relato cargado de dolor que solo podría encontrar algo de consuelo si tuvieran certezas de lo sucedido con Tehuel. "Vivió conmigo hasta unas semanas antes de su desaparición, era muy positivo y compañero, nunca traía amarguras", expresó Andrés.

Las anécdotas familiares son pequeños tesoros que sirven de consuelo en los momentos donde una realidad marcada por la incertidumbre y el dolor toma protagonismo. "Viajamos mucho con su hermana recorriendo el país, siempre me gustaron los autos viejos, en un tiempo tenía un Renault 11 con un acoplado para acampar. En la ruta se formaban filas detrás de los camiones y yo con el auto los pasaba a todos...Tehuel siempre iba en el asiento trasero porque no le gustaba cebar mate y un día mirando por el espejo retrovisor la veo haciendo fuck you a los autos que iban detrás. Le dije que me iban van a romper la cara por culpa suya...", contó con una sonrisa.