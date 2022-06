Filmaron un video porno en un cementerio y los denunciaron por profanación

Grabaron un video pornográfico en el cementerio de Hurlingham y ahora las familias reclaman contra la actriz y los cuidadores por la profanación de las tumbas.

Uno de los epitafios que aparecen en el video es el de Diego Nicolás Aljanati, quien falleció en 2015 a la salida de un boliche en Parque Leloir tras ser embestido por un patrullero.

Cristian Aljanati, padre de Diego, se enteró de este material fílmico y fue ahí donde vio la profanación de la tumba de su hijo. “Vi la primera parte, no lo pude terminar, no tengo ese fetiche, me dio repulsión”, aseguró.

El epitafio de Diego, el hijo de Cristian que murió en 2015.

“Que estén tocando la tumba del nene fue remover todo lo que había pasado nuevamente”, dijo indignado Aljanati, que también comentó que robaron las cenizas que estaban sobre la tumba.

"Parece que esto es tierra de nadie", dijo, cargando también contra los empleados del cementerio que son calificados como cómplices por los familiares de los damnificados.

Desde la Municipalidad la única respuesta que tuvieron hasta el momento fue la completa y total indiferencia, según acusa el papá de Diego y otros denunciantes.

La conversación que pudo tener Cristian con la actriz Niquui Salazar que vende contenido condicionado por internet.

Cristian pudo contactarse con la responsable de los hechos y ella dice no haber robado nada y le recomendó acercarse a la Municipalidad.

En la UFI N°2 de Morón recibieron la denuncia y pruebas que acercó Aljanati para ir contra los que realizaron el video y los cuidadores del cementerio.